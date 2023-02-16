Halk TV'nin Nureddin Nebati iddialarına fotoğraflı cevap: 'Kulis bilgisi' demişlerdi

Kahramanmaraş depremleri süresince çeşitli basın yayın organları tarafından kaleme alınıp on binlere servis edilen yalan haber sayısı 6 bin 200'ü aştı. Bunlardan biri de bugün Halk TV'nin internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Halk TV'nin köşe yazarı Serpil Yılmaz, "Nebati kabine toplantısına katıldı mı?" başlıklı metninde, edindiği kulis bilgilerine dayanarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin son kabine toplantısına katılmadığını ileri sürmüştü.

Haber kaynağını "Siyasi çevrelerde güçlü ilişkileri olan bir haber kaynağım" diye güzelleyen Yılmaz, kendisine “Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nebati katılmadı. Bakanlık sunumu yapılmadı” denildiğini aktardı.

Yalana tek fotoğraf yetti

Halk TV yazarının hiçbir bulguya ve belgeye dayanmayan bu iddiası, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı 'Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) paylaştığı tek fotoğrafla yalanlandı.

DMM'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin toplantıya Şanlıurfa'dan video konferans yoluyla katıldığı, sunumunu gerçekleştirdiği kaydedilirken, Bakan'ın toplantı esnasında çekilmiş bir fotoğrafına da yer verildi.











