Gündem Halkın gücünün üstünde bir güç yok
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Halkın gücünün üstünde bir güç yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında darbe kalkışmasına tepki göstererek milleti meydanlara şu cümlelerle davet etti: “Şu anda bu milletin imkânlarıyla ortaya konmuş olan tankı, topu, uçağını, helikopterini kullanarak milletin üzerine gelmenin bedelini bunlar çok ağır ödeyeceklerdir."

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Halkın gücünün üstünde bir güç yok
Atatürk Havalimanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında darbe kalkışmasına tepki göstererek milleti meydanlara şu cümlelerle davet etti: “Şu anda bu milletin imkânlarıyla ortaya konmuş olan tankı, topu, uçağını, helikopterini kullanarak milletin üzerine gelmenin bedelini bunlar çok ağır ödeyeceklerdir. Bu konuda gerek Cumhurbaşkanı olarak gerek Başbakanımız, hükümetimiz olarak bizler atılması gereken adımlar neyse dik durmak suretiyle bu adımı atacağız. Bunun bedelini asla bizler farklı bir şekilde yorumlayamayız ve meydanı da onlara bırakamayız.

Yapmış oldukları işgali de çok kısa sürede ortadan kaldıracağımıza inanıyorum. Kararlı bir şekilde bu işin üzerine gideceğimizi özellikle bildirmek istiyorum ve bu konuda bu kararlılığımızı kimsenin test etmeye de gücü yetmeyecektir. Bu arada milletime de bir çağrı yapıyorum, o da şudur, milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu, tanklarıyla, toplarıyla gelsinler ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Kesinlikle bunun bedelini yargı önünde çok ağır ödeyeceklerdir.”

Kararımı çoktan verdim

'Kararımı çoktan verdim'

​Trump, 2024 seçiminde aday olup olmayacağını açıkladı.
Denizde panik

Denizde panik

Tekne alabora oldu, yüzerek kurtuldular.
CHPliler üstünü çizdi: WhatsApp gruplarında gündem İmamoğlu

'Evlat acısı olmasa 40 derece sıcaklıkta kimse bekleyebilir mi?'

​Sazlıbosna Barajı'nda endişelendiren görüntü.

İlk hacı kafilesi yurda döndü.

Denizdeki silahlar yerli namlularla keskinleşecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.