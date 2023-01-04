Gündem Hamaneyden başörtüsü çıkışı Dinsizlik ve devrim karşıtlığıyla suçlanmamalı
POLİTİKA

Hamaney'den 'başörtüsü' çıkışı: Dinsizlik ve devrim karşıtlığıyla suçlanmamalı

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ülkedeki zorunlu başörtüsü kurallarına tam riayet etmeyen kadınların dinsizlik ve rejim karşıtlığıyla itham edilmemesi gerektiği söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Hamaneyden başörtüsü çıkışı: Dinsizlik ve devrim karşıtlığıyla suçlanmamalı
İran lideri Ali Hamaney

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hamaney, ülkede "Anneler Günü" olarak kutlanan Hazreti Fatma'nın doğum yıl dönümü dolayısıyla başkent Tahran'daki konutunda bir grup kadınla bir araya geldi.

Görüşme sonrasında yaptığı konuşmada, kadınların ülkenin karar alma mekanizmalarının çeşitli kademelerinde istihdam edilmesinin önemli olduğunu belirten Hamaney, "Bugün burada Allah'ın izniyle geleceğimiz ve düşüncemiz için çok faydalı olacak çok keyifli bir toplantı yapıldı." dedi.

Ülkede genç bir kadının başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle polis nezaretine alınmasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine başlayan ve yaklaşık 4 ay devam eden protestolara da değinen Hamaney, "Son olaylarda düşmanın ümidi, başörtüsü kuralına tam olarak uymayan kadınların başörtüsünü tamamen çıkarmasıydı ancak istedikleri gibi olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Başörtüsünün dini bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Hamaney, "Yani tesettürün farz olduğuna şüphe yoktur, bunu herkesin bilmesi gerekir. Bu hiç şüphesiz uyulması gereken dini bir yükümlülüktür ancak başörtüsü kuralına tam olarak uymayanlar asla dinsizlik ve devrim karşıtlığıyla suçlanmamalıdır. Başörtüsü zayıf olanlar bizim öz kızlarımızdır." ifadelerini kullandı.

Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı. Gösteriler sırasında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar, 1979'dan bu yana uygulanan zorunlu başörtüsü yasasının esnetilmesi taleplerini yeniden gündeme getirmişti.

İran'da "İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırma Merkezi" Sözcüsü Ali Hanmuhammedi, 5 Aralık'ta yaptığı açıklamada, eleştirilerin hedefindeki İrşad devriyelerinin görevinin sona erdiğini ve başörtüsü uygulamasının "daha modern yöntemlerle teknolojiden de faydalanılarak devam edebileceğini" belirtmişti.

İran artık eskisi gibi olmaz
DÜNYA
İran artık eskisi gibi olmaz

İran'da Mahsa Amini gösterileri birçok kente sıçradı
FOTOĞRAF 9
Title
İranda 22 yaşındaki Mahsa Amini isimli genç kadının gözaltında ölümü sonrası büyüyen öfke sokağa taştı.
Title
Güvenlik güçleri protestoları kontrol etmekte zorlanıyor. Sıklıkla göstericilere sert şekilde müdahale ediyor.
Title
Hatta zaman zaman güvenlik güçlerinin gerçek mermilerle göstericilere ateş ettiği iddiaları da var. O iddiaları destekler nitelikte görüntüler de kameralara yansıdı. Olaylarda ölenler ve yaralananlar da var
Title
İran resmi haber ajansı, başkent Tahranın da aralarında olduğu Kerec, Tebriz, Meşhed, Kiş, Kirman gibi 10un üzerinde kente gösterilerin sıçradığını duyurdu.
Title
Düzenlenen gösterilerde eylemciler, sokaklardaki çöp konteynerlerini ateşe vererek, rejim karşıtı sloganlar attı.
Title
Motosikletli devriyelerle olay yerine gelen polis ve rejim yanlısı Besic üyelerinin cop ve biber gazı kullanarak protestocuları dağıttığı ve birçok kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.
Title
Tahranda da eylemler gece yarısına kadar sürdü.
Title
Sosyal medyadaysa Mahsa Amini etiketiyle milyonlarca paylaşım yapıldı. Amini için yapılan illustrasyonlar ve foto montajlar dikkat çekiyor.
Title
Belçikalı sanatçı Edith Dekyndtin saçtan yapılmış bayrak çalışması da en çok paylaşılan görsellerden biri oldu.
İran'da Mahsa Amini gösterileri birçok kente sıçradı
İran'da başörtüsü kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolar devam ediyor.. İranlı yetkililer şimdiye kadar 3 kişinin öldüğünü doğruladı. Ancak ölü sayısının açıklananın çok üstünde olduğundan endişe ediliyor.
İşte yeni maaş tablosu

İşte yeni maaş tablosu

Memur ve emeklinin zammı yüzde 30'a çıktı: Hesaplamalar değişti.
Dünyada eşi benzeri yok

Dünyada eşi benzeri yok

Kapadokya'da yeni bir rekora imza atıldı.
Memur ve emekli zammını yüzde 30a çıkardık

​Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündemdeki soruya yanıt.

Bir kapısının anlatımı 1,5 saat sürüyor.

​Bakan Nebati ve Bakan Kurum, 'Orta Gelirliye İlk Ev Projesi'nin detaylarını açıkladı.

Şartları belli oldu: İşte tüm detaylar...

​Bakan Soylu: İmamoğlu beni 40 kere aradı kayıtlar burada.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.