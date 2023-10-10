Hamaney'den Hamas'a tebrik: Filistinlileri alınlarından öpüyoruz

"Filistinliler Gazze kuşatmasını kırarak Siyonistlerin askeri ve sivil yerleşim alanlarına girdikleri için İsrailliler mazlum mu oluyor? Filistinlilerden tokat yiyen zalim düşman, şimdi mazlum edebiyatı yapıyor. Bu rejim işgalci olduğu kadar mazlum değildir. İşgalcidir, zalimdir ama mazlum değildir. Şimdi kendilerini mazlum göstererek Gazze’de katliamlar yapıyorlar. İşgalci rejim yöneticileri ve bu rejimi destekleyenler bu yaptıklarının onların başına daha büyük belalar getireceğini bilmelidir. Bu vahşetin tepkisi çirkin yüzlerine daha ağır bir tokat olarak dönecek"