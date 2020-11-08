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POLİTİKA ORTADOĞU

Hamas lideri Heniyye'den Biden'e Yüzyılın Anlaşması'ndan vazgeçme çağrısı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD'de seçimleri kazandığı ilan edilen Joe Biden'a, Yüzyılın Anlaşması'ndan vazgeçme çağrısı yaptı.

Haber Merkezi AA
İsmail Heniyye
İsmail Heniyye

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni seçilen yönetimden, Yüzyılın Anlaşması planından, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak kabul edilmesi ve ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması kararından vazgeçmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Joe Biden'i, ABD'nin Filistin halkına dönük adaletsiz politikalarından vazgeçmeye, Washington yönetimini zulmün ve düşmanlığın ortağı haline getiren, bölge istikrarını sarsan ve çatışmaların çözümünde hakemlik görevi yapmasına engel olan tutumunu düzeltmeye çağıran Heniyye, şunları kaydetti:

"Geçen yıllarda Filistin halkı ABD yönetiminin İsrail yandaşlığından çok çekti. Başkan Trump ve maiyetindekiler, Filistinlilerin ulusal hakları pahasına İsrail'i desteklemede en aşırı gidenler oldu."

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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye saati ile 20.00'da İsrail-Filistin meselesine ilişkin 'Yüzyılın Anlaşması' olarak tanımlanan sözde barış planını açıklayacak. Trump'ın 'İçinde çok iyi maddeler var ve bunu isteyeceklerini düşünüyoruz.' dediği anlaşmada Kudüs'ün tamamının işgalci İsrail güçlerine bırakılmasının da yer alacağı iddia ediliyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 'Yüzyılın şamarı' olarak nitelendirdiği planın kabul edilmesi durumunda bölgede yeni bir kaosun ortaya çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor.


Filistin halkının iradesine saygı duyulsun

Heniyye ayrıca, başta Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) yapılan yardımların durdurulması olmak üzere Filistinli mülteciler meselesinin tasfiye edilmesine ilişkin alınan kararların iptal edilmesi, Filistin halkının iradesine saygı duyulması ve İsrail'le normalleşme sürecine girmesi için bölge ülkelerine yapılan baskıdan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında "Yüzyılın Anlaşması" planını kamuoyuna duyurmuştu.

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