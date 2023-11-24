Hamas'tan 'rehine' açıklaması: 'Hazırız' diyerek İsrail'e mesaj verildi

Gazze'de dört gün sürecek insani ara ve rehine takası bugün başladı. Türkiye saatiyle 8.00'den itibaren silahlar sustu. Sonrasında rehinelerin bir kısmı takas edilecek. Gazze'ye insani yardımlar ve yakıtın girişi de izin veriliyor. İsrail ordusu Kuzey Gazze'ye geçmek isteyenlere ateş açtı. Çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.





Hamas: İsrailli esir askerleri serbest bırakmaya hazırız





Hamas tarafından yapılan açıklamada "İsrail elindeki bütün Filistinli esirleri serbest bırakırsa biz de elimizdeki İsrailli esir askerleri serbest bırakmaya hazırız" denildi.





Filistinli esirler Batı Şeria'ya nakledildi





İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli serbest bırakılmak üzere Batı Şeria'ya nakledildi.





İsrail'den de 'hazırız' mesajı





Katil İsrail ordusu ise, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas ve İsrail arasında varılan mutabakat çerçevesinde bugün serbest bırakılmaları planlanan 13 İsrailli esiri karşılamak için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.





İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ordu, ilgili bakanlık ve güvenlik birimleriyle Gazze Şeridi'nde serbest bırakılacak kadın ve çocuklardan oluşan 13 esiri karşılamak, ardından sağlık ve diğer gerekli desteği sağlamak için belirli noktaları hazır hale getirdi.





İsrailli esirler ilk sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra hastanelere sevk edilecek ve burada aileleriyle buluşacak.





İsrail ordu sözcülüğü, basın ve kamuoyundan "esirler ve ailelerinin mahremiyetine saygı duymalarını, olaya hassasiyet ve sabırla yaklaşmalarını" talep ederken, sadece resmi açıklamaları takip etmeleri ve diğer "propaganda araçlarına" itibar etmemeleri çağrısında bulundu.





İsrail ordu kaynakları, Gazze Şeridi'nde serbest bırakılacak esirlerin Mısır'dan 4 helikopterle taşınacağını, helikopterlerde 3 asker ve 2 doktorun yanı sıra ordu personelinden bir kişinin bulunacağını aktardı.











