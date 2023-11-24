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Hamas'tan 'rehine' açıklaması: 'Hazırız' diyerek İsrail'e mesaj verildi

Hamas tarafından yapılan açıklamada "İsrail elindeki bütün Filistinli esirleri serbest bırakırsa biz de elimizdeki İsrailli esir askerleri serbest bırakmaya hazırız" denildi.

14:37 - 24/11/2023 Cuma
Güncelleme: 14:47 - 24/11/2023 Cuma
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Gazze'de dört gün sürecek insani ara ve rehine takası bugün başladı. Türkiye saatiyle 8.00'den itibaren silahlar sustu. Sonrasında rehinelerin bir kısmı takas edilecek. Gazze'ye insani yardımlar ve yakıtın girişi de izin veriliyor. İsrail ordusu Kuzey Gazze'ye geçmek isteyenlere ateş açtı. Çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.


Hamas: İsrailli esir askerleri serbest bırakmaya hazırız


Hamas tarafından yapılan açıklamada
"İsrail elindeki bütün Filistinli esirleri serbest bırakırsa biz de elimizdeki İsrailli esir askerleri serbest bırakmaya hazırız"
denildi.

Filistinli esirler Batı Şeria'ya nakledildi


İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli serbest bırakılmak üzere Batı Şeria'ya nakledildi.


İsrail'den de 'hazırız' mesajı


Katil İsrail ordusu ise, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas ve İsrail arasında varılan mutabakat çerçevesinde bugün serbest bırakılmaları planlanan 13 İsrailli esiri karşılamak için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.


İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ordu, ilgili bakanlık ve güvenlik birimleriyle Gazze Şeridi'nde serbest bırakılacak kadın ve çocuklardan oluşan 13 esiri karşılamak, ardından sağlık ve diğer gerekli desteği sağlamak için belirli noktaları hazır hale getirdi.


İsrailli esirler ilk sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra hastanelere sevk edilecek ve burada aileleriyle buluşacak.


İsrail ordu sözcülüğü, basın ve kamuoyundan "esirler ve ailelerinin mahremiyetine saygı duymalarını, olaya hassasiyet ve sabırla yaklaşmalarını" talep ederken, sadece resmi açıklamaları takip etmeleri ve diğer "propaganda araçlarına" itibar etmemeleri çağrısında bulundu.


İsrail ordu kaynakları, Gazze Şeridi'nde serbest bırakılacak esirlerin Mısır'dan 4 helikopterle taşınacağını, helikopterlerde 3 asker ve 2 doktorun yanı sıra ordu personelinden bir kişinin bulunacağını aktardı.



Mısır'dan Gazze Şeridi'ne yakıt girişinin başladığı bildirildi
Mısır'dan Gazze Şeridi'ne yakıt girişinin başladığı bildirildi

Hamas ile İsrail'in vardığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında Mısır’dan Gazze Şeridi'ne yakıt yüklü tırların girmeye başladığı belirtildi. Refah Sınır Kapısı'nın Gazze tarafındaki kaynaklar yakıt girişinin başladığını doğruladı. Söz konusu yardım tırlarının akaryakıt ve mutfak tüplerinde kullanılmak üzere gaz taşıdıkları kaydedildi. Yakıt taşıyan tırlara ek olarak insani yardım malzemeleri taşıyan tırlar da görüntülendi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yakıt girişini engellemesiyle birçok hastane elektriksiz kaldığı için faaliyetlerini sürdürememiş, ambulanslar hizmet dışı kalmış, doktorlar cep telefonu ışığıyla cerrahi operasyonlar gerçekleştirmişti. Gazze’deki çatışmaların ilk haftasında, bölgedeki tek elektrik santrali yakıt yetersizliği nedeniyle elektrik üretimini durdurmuştu. Daha sonra da hastaneler, telekomünikasyon şirketleri, sağlık merkezleri, evler ve kuyudan su çıkarımı için kullanılan jeneratörleri çalıştırmak için gerekli yakıt tükenmişti. İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.


#Hamas
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#rehine
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