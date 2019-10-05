Hamidiye Su İBB etkinliğinde kendine yer bulamadı

Davetlilere ikram edilmesi için etkinlikte dağıtılan Damla firmasına ait sişe sular

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bu akşam Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen 2019-2020 Yolu Kültür Sanat açılışında davetlilere Damla firmasına ait şişe sular ikram edildi.

İBB etkinliğinde Hamidiye yerine başka bir su firmasına yer verildi

İBB etkinliğinde dağıtılan Damla su

İBB'ye ait olan Hamidiye Su firmasının şişe suları yerine başka bir firmaya ait suların davetlilere ikram edilmesi tepkiyle karşılandı.

Hamidiye Kaynak Suları İBB'ye ait

Hamidiye Kaynak Suları, II. Abdülhamit tarafından İstanbul'a çeşmeler aracılığıyla içme suyu dağıtımı için kurulmuş ve 1979 yılından itibaren A.Ş olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen bir su firmasıdır.

OYNAT 00:17 İBB etkinliğinde Hamidiye su yer bulamadı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen 2019-2020 Yolu Kültür Sanat açılışında davetlilere Hamidiye su yerine Damla firmasına ait şişe sular ikram edildi. BiP'te paylaş

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