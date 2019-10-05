Hamidiye Su İBB etkinliğinde kendine yer bulamadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bu akşam Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen 2019-2020 Yolu Kültür Sanat açılışında davetlilere Damla firmasına ait şişe sular ikram edildi.
İBB etkinliğinde Hamidiye yerine başka bir su firmasına yer verildi
İBB'ye ait olan Hamidiye Su firmasının şişe suları yerine başka bir firmaya ait suların davetlilere ikram edilmesi tepkiyle karşılandı.
Hamidiye Kaynak Suları İBB'ye ait
Hamidiye Kaynak Suları, II. Abdülhamit tarafından İstanbul'a çeşmeler aracılığıyla içme suyu dağıtımı için kurulmuş ve 1979 yılından itibaren A.Ş olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen bir su firmasıdır.