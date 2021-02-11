Hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülen koca hakim karşısında

Muğla’nın Fethiye ilçesine tatil için gelen ve Kelebekler Vadisi’nde fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek karnındaki 7 aylık bebeğiyle ölen kadının eşi hakim karşısına çıktı. Duruşmada, Semra Aysal’ın abisi Nayim Yolçu ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Semra Aysal’ı “tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürdüğü” iddiasıyla tutuklanan Hakan Aysal tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemi ile katıldı. Sanık Hakan Aysal, eşiyle tanışmalarının ardından bir yıl sonra evlendiklerini, olayın olduğu zaman Fethiye’ye tatile gittiklerini anlattı. Aysal, eşinin de Fethiye’yi çok sevdiğini, tatilden dönecekleri gün kaza yaşandığını savundu.

Mahkeme başkanının "Aşağı inme fikri kimden çıktı" sorusuna Aysal, "Eşim hamile olduğu için uzun süre bölgeye bir daha gelmeyecektik. Çok sevdiğimiz yerdi orası ve birlikte kayalık alana inmeye karar verdik. Orada da geleceğe dönük kuracağımız işleri ve hayatımızı konuştuk" dedi. Karısının çantasını almaya kalktığı sırada çığlık sesi duyduğunu ve arkasını dönünce eşini göremediğini ileri süren Aysal, "Sadece bir çığlık sesi duydum. Aşağıya baktığımda da eşimi görmedim. Yukarıya çıkıp çevreden yardım istedim. Daha sonra da fenalaştığım için hastaneye kaldırıldım" açıklamasında bulundu.

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"Kardeşimin yükseklik korkusu vardı"

Hayatını kaybeden Semra Aysal’ın abisi Nayim Yolçu ise kazanın ardından Hakan Aysal’ı ilk gördüğü adli tıp önünde, Aysal’ın çok sakin olduğunu iddia etti. Yaşadığı her şeyi kendisine anlatan kardeşinin kredi borçlarından hiç bahsetmediğini dile getiren Yolçu, "En son kardeşim bana ’Abi gel konuşmamız lazım’ demişti. Ben de gidemedim ve telefonda anlatmasını isteyince ’Telefonda konuşulacak konular değil’ demişti. Kardeşimin yükseklik korkusu vardı. Hakan Aysal da ekstrem sporundan bahsediyor. Bu sporlara kardeşimin hiç ilgisi olmadı. Sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu.

Tanıkların da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanık Hakan Aysal’ın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için 6 Nisan’a erteledi.