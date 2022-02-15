Gündem Hamile eşini sigorta parası için kayalıklardan aşağı itmişti Cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet
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Hamile eşini sigorta parası için kayalıklardan aşağı itmişti: Cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 19 Haziran 2018 tarihinde Kelebekler Vadisi’nde fotoğraf çektirmek için çıktıkları kayalıklardan eşini iterek karnındaki bebeğiyle ölümüne neden olduğu iddia edilen Hakan Aysal ile ilgili karar açıklandı. Aysal, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Haber Merkezi İHA
Hamile eşini sigorta parası için kayalıklardan aşağı itmişti: Cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet
Hakan - Semra Aysal


Fethiye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada yapılan son duruşmada sanık Hakan Aysal tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, olayda yaşamını yitiren Semra Aysal’ın ağabeyi Naim Yolcu ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Düştüğünü görememiş

Davanın cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında sanığın inilmesi garip bir yere hamile eşini götürerek saatlerce beklettiğini, olay yerinde eşinin düştüğünü görmediği ifadesinin inandırıcı olmadığını, sanığın kendi ferdi kaza sigortasının lehtarı kısmında yasal mirasçıları ibaresi yazdığı eşinin sigorta poliçesinde ise sadece Hakan Aysal yazdığını anlattı.

'Gebe eşini kasten, tasarlayarak öldürme’

Savcı, sanık Hakan Aysal’ın ‘Gebe eşini kasten, tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Son savunmasını yapan sanık Hakan Aysal, üzerine atılı suçu işlemediğini belirterek tahliyesini ve beraat talebinde bulundu.
Karar için verilen ardından mahkeme heyeti Semra Aysal’ın ölümü ile ilgili kararı açıkladı. Kararda oy çokluğuyla sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Kelebekler Vadisi'nde kayalıklardan düşerek ölmüştü: Eşi hakkında kan donduran iddia
GÜNDEM
Kelebekler Vadisi'nde kayalıklardan düşerek ölmüştü: Eşi hakkında kan donduran iddia


Duruşmanın ardından açıklama yapan Semra Aysal’ın ağabeyi Naim Yolcu, adalete olan güvenlerinin tecelli ettiğini belirterek, “Biz en başından beri adalete güveniyorduk. Adalet de bugün son sözü söyledi. Müebbet verdi. Böylelikle haklı olduğumuz, bu cinayetin tasarlanmış olduğu da ortaya çıkmış oldu. Acımız bitmeyecek ama, yine de içimize bir su serpildi. En azından bir ceza aldı, yanına kar kalmadı. Artık ülkemizde böyle kadın cinayetleri kimsenin yanına kar kalmasın. Adaletimiz kararını verdi bu yönde. Mutlu musun derseniz, kardeşim gitmiş, ama ceza aldığı için bir nebze olsun içimize su serpildi. Adaletimize en başından beri güvendik ve adalet yerini buldu. Bu konuda destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ


Semra Aysal, Kelebekler Vadisi’nde 19 Haziran 2018’de fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek karnındaki 7 aylık bebeğiyle hayatını kaybetmişti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturmada olaydan kısa süre önce eşine 400 bin lira değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı tespit edilen Hakan Aysal gözaltına alınmış, eşini iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla da 21 Kasım 2020’de tutuklanmıştı.

Kelebekler Vadisinde eşi tarafından öldürüldüğü iddia edilen kadının son görüntüleri ortaya çıktı
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İstanbul’un Pendik ilçesinde birlikte yaşadıkları eşi Hakan Aysal ile tatil için Haziran 2018’de Muğla’nın Fethiye İlçesine giden ve 7 aylık hamile olan Semra Aysal, 18 Haziran 2018’de fotoğraf çekilirken kayalıklardan düşerek hayatını kaybetmişti.
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Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Hakan Aysal’ın bir süre önce karısına 400 bin TL değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı ve üzerine 119 bin TL’lik kredi çektiği öğrenildi.
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Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hakan Aysal’ın hamile karısını kayalıklardan iterek ölümüne yol açtığını iddiası Muğla Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
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7 aylık hamile kadının ölümüyle ilgili eşi Hakan Aysal “tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürdüğü” iddiasıyla çıktığı mahkemede tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.
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Kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden Semra Aysal’ın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.
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Hakan Aysal ve Semra Aysal’ın birlikte olayın gerçekleştiği bölgeye gittiği anlar bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, Semra ve Hakan Aysal’ın kayalıklardan aşağı doğru indikleri anlar ile o esnada görüntüleri kaydeden kişinin ise, ‘bu adam kadını atacak veya bu kadın adamı atacak’ dediği anlar yer aldı.
Kelebekler Vadisinde eşi tarafından öldürüldüğü iddia edilen kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Üç yıl önce Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirirken eşi tarafından öldürüldüğü iddia edilen ve 7 aylık hamile olan Semra Aysal'ın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.


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