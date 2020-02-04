Hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlu evlerinde vahşice öldürüldü: 2 yaşındaki bebek annesinin başında ağlarken bulundu İzmir Menemen'de komşuları tarafından bebek ağlaması üzerine eve girenler bebeğin yerde yatan 5 aylık hamile Suriye uyruklu annenin cansız bedeninin başında ağladığını dördü. Bir diğer oda da ise 5 yaşındaki çocuğun da boğularak öldürüldüğü belirlendi, olayla ilgili ailenin komşusu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi 04 Şubat 2020, 09:51 Son Güncelleme: 04 Şubat 2020, 10:12 AA