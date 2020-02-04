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İZMİR

Hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlu evlerinde vahşice öldürüldü: 2 yaşındaki bebek annesinin başında ağlarken bulundu

İzmir Menemen'de komşuları tarafından bebek ağlaması üzerine eve girenler bebeğin yerde yatan 5 aylık hamile Suriye uyruklu annenin cansız bedeninin başında ağladığını dördü. Bir diğer oda da ise 5 yaşındaki çocuğun da boğularak öldürüldüğü belirlendi, olayla ilgili ailenin komşusu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Hamile kadın ve oğlu evlerinde ölü bulundu
Hamile kadın ve oğlu evlerinde ölü bulundu

İzmir'in Menemen ilçesinde, Suriye uyruklu hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Irmak Mahallesi'ndeki bir evden uzun süre bir çocuğun ağladığını fark eden mahalle sakinleri, söz konusu ikamete girdi.

BEBEK AĞLAMA SESİNE EVE GİRDİLER

  • Kapısı açık olan evde bir kadının hareketsiz yattığını, başında da bir çocuğun ağladığını gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Servis ekipleri ile polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, evdeki Suriye uyruklu Manar Alahmed (35) isimli kadının bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Ekipler evin diğer odasında 5 yaşındaki Muhammed isimli çocuğu da hareketsiz şekilde buldu.

İlk incelemede çocuğun boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Suriyeli kadın ile çocuğunun cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili ailenin 3 komşusunu gözaltına aldı.

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