Hamile kadına yumruklu saldırıya 2 bin lira ceza

20 Kasım 2018 tarihinde Eskişehir'in Büyükdere Mahallesi Millet Caddesi’nde yaşanan olayda, Murat B. ile Murat Y, arasında trafik meselesi yüzünden sözlü tartışma başladı. Bir süre sonra araçlarından inen şahısların tartışması kavgaya dönüştü. İddialara göre, Murat Y, yanında hamile eşi bulunan Murat B.’ye yumruk atmaya başladı.

İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu Kocasını kavga ettiği adamdan kurtarmak isteyen ve olay tarihinde 5 aylık hamile olan Fatma Didem B. de yumrukların hedefi oldu. Yaşanan olay sonrasında iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili açılan davanın karar duruşması görüldü.

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kasten yaralama suçu işledi

Mahkeme, Murat Y’nin olay tarihinde hamile olan Fatma Didem B.’ye karşı kasten yaralama suçunu işlediğine kanaat getirerek 2 bin lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına, ancak hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.