Gündem Hamile kadına yumruklu saldırıya 2 bin lira ceza
3. SAYFA

Hamile kadına yumruklu saldırıya 2 bin lira ceza

Eskişehir'de iki yıl önce 5 aylık hamile olan Fatma B. ve eşini trafikte çıkan kavgada darp eden sanık Murat Y, 2 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi İHA
Hamile kadın ve eşinin darp edilme anları güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti.
Hamile kadın ve eşinin darp edilme anları güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti.

20 Kasım 2018 tarihinde Eskişehir'in Büyükdere Mahallesi Millet Caddesi’nde yaşanan olayda, Murat B. ile Murat Y, arasında trafik meselesi yüzünden sözlü tartışma başladı. Bir süre sonra araçlarından inen şahısların tartışması kavgaya dönüştü. İddialara göre, Murat Y, yanında hamile eşi bulunan Murat B.’ye yumruk atmaya başladı.
İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu Kocasını kavga ettiği adamdan kurtarmak isteyen ve olay tarihinde 5 aylık hamile olan Fatma Didem B. de yumrukların hedefi oldu. Yaşanan olay sonrasında iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili açılan davanın karar duruşması görüldü.

Maganda yolda hamile kadın ve eşini darp etti
GÜNDEM
Maganda yolda hamile kadın ve eşini darp etti

kasten yaralama suçu işledi

Mahkeme, Murat Y’nin olay tarihinde hamile olan Fatma Didem B.’ye karşı kasten yaralama suçunu işlediğine kanaat getirerek 2 bin lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına, ancak hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Enkaz altında 30 kişi var

Enkaz altında 30 kişi var

Üç bakan Elazığ'da ortak basın toplantısı düzenledi.
Yakından takip ediyoruztüm tedbirler alınıyor

Yakından takip ediyoruz
tüm tedbirler alınıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ depremi açıklaması.
Elazığda deprem: 14 kişi hayatını kaybetti

Elazığ'da deprem:
14 kişi hayatını kaybetti

Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin ilk<br>provokasyonu

Depremin ilk
provokasyonu

​Berna Laçin'in paylaşımına tepki yağdı.
AFAD zamanla yarışıyor

AFAD zamanla yarışıyor

Tüm birimler afet bölgesinde arama kurtarma çalışması yapıyor.
Süreci yakından <br>takip ediyoruz

Süreci yakından
takip ediyoruz

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan açıklama.

Artçı sarsıntılar <br>azalarak devam edecek

Artçı sarsıntılar
azalarak devam edecek

​Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapıldı.
Binanın çatısında yangın çıktı

Binanın çatısında yangın çıktı

Doğalgaz boruları hasar aldı, çatı alev topuna döndü.
Yer kabuğu<br>kırılmış olabilir

Yer kabuğu
kırılmış olabilir

​Prof.Dr. Şükrü Ersoy: Elazığ çok kritik bir yer,gerilim çok yüksek.
100'den fazla yıkım var

100'den fazla yıkım var

​Depreme yakın ilçe Pütürge Başkanı Sülük'ten açıklama.
Soylu'dan deprem açıklaması

Soylu'dan deprem açıklaması

4 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Deprem çevre illerden de hissedildi

Deprem çevre illerden de hissedildi

Depremin ardından vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı.
Türkiye'ye<br>geçmiş olsun

Türkiye'ye
geçmiş olsun

Mustafa Şentop: ​Bölgedeki tespit ve çalışmalar süratle yürütülüyor.
AFAD'dan dört uyarı

AFAD'dan dört uyarı

​Depremin ardından kritik uyarılar.
Altun'dan deprem açıklaması

Altun'dan deprem açıklaması

Fahrettin Altun: Devletimiz tüm kurumlarıyla olayın takipçisidir.
Soğuk ve don uyarısı

Soğuk ve don uyarısı

Meteoroloji deprem sonrası uyarılarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.