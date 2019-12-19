Gündem Hamile kadını iple dördüncü kattan indiren genç Sarkıttık aşağı sağ salim indi aşağıya
İSTANBUL

İstanbul haberleri: ​Hamile kadını iple dördüncü kattan indiren genç: Sarkıttık aşağı sağ salim indi aşağıya

Hamile kadını iple dördüncü kattan indiren genç: Sarkıttık aşağı sağ salim indi aşağıya

Gaziosmanpaşa'da bir binada meydana gelen yangında mahsur kalan hamile kadını komşuları dördüncü kattan sarkıttıkları iple aşağı indirdi. İpi sarkıtan gençlerden Ömer Faruk Yücel, "İp bulduk bir yerden, sarkıttık aşağı. O da tutundu sağ salim indi aşağıya. Şu an haberimiz yok kendisinden ama inşallah bir şeyi yoktur. İnince hamile olduğunu gördüm, iyiydi ama korkuyordu sadece" dedi.

Haber Merkezi DHA
Hamile kadını iple aşağıya sarkıttılar.
Hamile kadını iple aşağıya sarkıttılar.

Gaziosmanpaşa'da bir binada meydana gelen yangında mahsur kalan hamile kadını komşuları dördüncü kattan sarkıttıkları iple aşağı indirdi.

Hamile kadını iple aşağıya sarkıttılar.

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O ipi sarkıtan gençlerden Ömer Faruk Yücel konuştu. Yücel, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Ben oturuyordum evde bir bağrışma sesleri duyduk dışarıda. Sonra baktık yangın var, her yerden duman çıkıyor. Biz de kapıyı açınca gördük. Sonra yangın büyüdü. Bir kişi kapısını açık bırakmış sanırım, evinden çok duman çıkıyordu ve cama çıkmak zorunda kalmıştı, boğuluyordu yani.
  • Cama çıkınca biz de korktuk, telaşlandık atlayacak diye, atlıyordu, ilk telefonunu attı aşağıya. Sonra biz aşağı battaniye attık, birileri de aşağı indi. Ama yeterli değildi. Sonra gittik baktık ip bulduk bir yerden, sarkıttık aşağı. O da tutundu sağ salim indi aşağıya. Şu an haberimiz yok kendisinden ama inşallah bir şeyi yoktur. İnince hamile olduğunu gördüm, iyiydi ama korkuyordu sadece."

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