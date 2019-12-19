İstanbul haberleri: ​Hamile kadını iple dördüncü kattan indiren genç: Sarkıttık aşağı sağ salim indi aşağıya Hamile kadını iple dördüncü kattan indiren genç: Sarkıttık aşağı sağ salim indi aşağıya Gaziosmanpaşa'da bir binada meydana gelen yangında mahsur kalan hamile kadını komşuları dördüncü kattan sarkıttıkları iple aşağı indirdi. İpi sarkıtan gençlerden Ömer Faruk Yücel, "İp bulduk bir yerden, sarkıttık aşağı. O da tutundu sağ salim indi aşağıya. Şu an haberimiz yok kendisinden ama inşallah bir şeyi yoktur. İnince hamile olduğunu gördüm, iyiydi ama korkuyordu sadece" dedi.

Haber Merkezi 19 Aralık 2019, 16:52 Son Güncelleme: 19 Aralık 2019, 16:52 DHA