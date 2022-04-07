Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Ormanda ölü bulunan İTÜlü Hamit Egemen son yolculuğuna uğurlandı
ÇORUM

Ormanda ölü bulunan İTÜ'lü Hamit Egemen son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Sarıyer'de kaldığı, Bahçeköy Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu'ndan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve 6 gün sonra dün ormanda cansız bedenine ulaşılan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Hamit Egemen (20) memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesinde toprağa verildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Hamit Egemen kimdir? Müge Anlıda aranan Hamit Egemen öldü mü, nasıl öldü?
Hamit Egemen

Bahçeköy Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu'ndan 1 Nisan saat 14.00 sıralarında ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Hamit Egemen için ailesi polise kayıp müracaatında bulundu.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, iz ve kadavra köpekleri ile Egemen'in kaldığı yurdun çevresinde bulunan ormanda arama yaptı. Aramalarda Egemen'in dün yurdun yakınındaki ormanda cesedine ulaşılırken, yanında av tüfeği bulundu.


Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelmesi sonrası Hamit Egemen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelere göre, Egemen'in av tüfeğiyle intihar ettiği değerlendiriliyor.


Egemen'in cenazesi memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesi Muratkolu köyüne getirildi. Köy camisinde öğlen kılınan cenaze namazının ardından Hamit Egemen'in cenazesi toprağa verildi.

Altı gün önce ortadan kaybolan İTÜ’lü Hamit Egemen ormanda ölü bulundu
FOTOĞRAF 17
Title
Hamit Egemen, Çorum’da Hitit Tıp Fakültesi’nde bir yıl eğitim gördükten sonra yatay geçişle İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Bölümü’ne geçme kararı aldı. Bu süreçte psikolojik sorunlar yaşayan Hamit Egemen, aniden ortadan kayboldu.
Title
En son 1 Nisan Cuma günü İstanbul’da yurttan teyzesine gittiğini belirterek çıkış yapan Egemen’in psikolojik sorunlar yaşadığı ve atlattığı belirtiliyor.
Title
BELGRAD ORMANINA GİTTİ<br><br>Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu ise Hamit Egemen'in 6 gün önce (1 Nisan) kaldığı Bahçeköy'deki yurttan saat 14.00 sıralarında sırt çantası ile çıkarak Belgrad Ormanı'na hızla girdiği tespit edildi.<br>
Title
\"GECE YARISINA KADAR ONLİNE'DI\"<br><br>Babası Hamit’in Cuma günü gece yarısına kadar internete girdiğini gördüğünü, o saate kadar online olduğunu ancak cep telefonuyla yapılan aramalara cevap vermediğini söyledi.<br>
Title
\"ÇOK MUTLUYDU; HER ŞEY YOLUNDAYDI\"<br><br>Annesi ise, \"6-7 gün öncesine kadar çok mutluydu. Doğum günüydü, mesajlaştı. İstanbul'a alışmıştı. Her şey yolundaydı\" şeklinde beyanda bulundu. Öte yandan İstanbul'da bulunan dayısı da, Hamit'in bazen, \"Dayıma gidiyorum\" diyerek izin alıp geldiğini, ancak bu çıkışında yurt yönetimine böyle bir beyanda bulunmadığını, bu nedenle akşam dönme umuduyla yurttan çıktığına inandığını söyledi.<br>
Title
HAMİT EGEMEN'İN CESEDİ BULUNDU<br><br>Yapılan aramalar sonucunda bir izine rastlanılmayan Hamit Egemen'in çarşamba günü öğle saatlerine doğru AFAD ekipleri, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ne bağlı ekipler ve arama kurtarma köpekleri ile birlikte yapılan bir saatlik detaylı arama sonucu ormanlık alanda cesedi bulundu.<br>
Title
Egemen'in cesedinin yanında av tüfeği de bulundu.
Title
Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelmesi sonrası Hamit Egemen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Title
Olayı haber alarak gelen Egemen'in ailesi sinir krizleri geçirdi.
Title
Aileyi yakınları güçlükle sakinleştirdi.
Title
AV MALZEMESİ SATAN DÜKKANDAN ALIŞ VERİŞ YAPTIĞI ANLAŞILDI<br><br>Babası Arif Egemen, oğluna ait kredi kartı ekstresini inceledi. İnceleme sonucu Hamit Egemen'in Eminönü'nde av malzemeleri satan bir iş yerinden alışveriş yaptığı tespit edildi.
Title
YURTTAN ÇIKIŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA<br><br>Hamit Egemen'in kaldığı yurttan son çıktığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Egemen'in turnikelerden geçerek dışarı çıktığı görülüyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Altı gün önce ortadan kaybolan İTÜ’lü Hamit Egemen ormanda ölü bulundu
İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Çorumlu Hamit Egemen'den 1 Nisan'dan bu yana haber alınamıyordu. 20 yaşındaki Hamit Egemen'in bulunması için ailesi bir televizyon programına başvurdu. "Hamit Egemen bulundu mu? 20 yaşındaki üniversiteli Hamit Egemen nerede?" sorularını beraberinde getirdi. Günler sonra Hamit Egemen'den acı haber geldi. İşte kayıp İTÜ'lü Hamit Egemen olayının detayları...


ÇEDsiz çıktı

ÇED'siz çıktı

Edirne'deki çevre katliamında şok eden gerçek.
Koparmanın cezası 110 bin lira

Koparmanın cezası 110 bin lira

​Dünyada sadece Kayseri'de bulunuyor.
Üniversite öğrencileri İBB önünde zammı protesto etti

Algı operasyonu yapılıyor

Algı operasyonu yapılıyor

​Bakanlıktan çöpe dökülen sebzelere ilişkin açıklama.

​Bir ülke daha ödemelerde para birimini değiştiriyor.

Yeniden gün yüzüne çıkarılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.