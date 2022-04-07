Ormanda ölü bulunan İTÜ'lü Hamit Egemen son yolculuğuna uğurlandı

\"ÇOK MUTLUYDU; HER ŞEY YOLUNDAYDI\"<br><br>Annesi ise, \"6-7 gün öncesine kadar çok mutluydu. Doğum günüydü, mesajlaştı. İstanbul'a alışmıştı. Her şey yolundaydı\" şeklinde beyanda bulundu. Öte yandan İstanbul'da bulunan dayısı da, Hamit'in bazen, \"Dayıma gidiyorum\" diyerek izin alıp geldiğini, ancak bu çıkışında yurt yönetimine böyle bir beyanda bulunmadığını, bu nedenle akşam dönme umuduyla yurttan çıktığına inandığını söyledi.<br>