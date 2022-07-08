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POLİTİKA

Hamza Dağ tarihi projeleri eleştirenlere rakamlarla cevap verdi: Birileri 'geçiş garantisi' diye sayıklamaya devam etsin biz yolumuza bakıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nün 2022'nin yılının ilk 6 ayına dair verileri ışığında tarihi projeleri eleştirenlere yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dağ, "Birileri "geçiş garantisi", "beton ekonomisi" diye sayıklamaya devam etsin. Biz yolumuza bakıyoruz." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hamza Dağ tarihi projeleri eleştirenlere rakamlarla cevap verdi: Birileri geçiş garantisi diye sayıklamaya devam etsin biz yolumuza bakıyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nün 2022'nin yılının ilk 6 ayına dair verilerini paylaştı.

Karaismailoğlu, ocak-haziran ayı döneminde Osman Gazi Köprüsü'nden 45 bin 590 aracın geçtiğini bildirdi. Böylelikle köprü araç geçiş garantisini yüzde 114'lük bir oran ile karşıladı. Otoyolun 1. kesimi olan Hersek-Orhangazi arasında araç geçişi ise 44 bin 76 olarak açıklanırken bu kesimdeki geçiş garantisi yüzde 110 ile gerçekleşti.

Otoyolun Orhangazi-Bursa Kuzey kesiminde yüzde 144 araç geçiş garantisi karşılanırken bu yolu kullanan taşıt sayı 50 bin 647 oldu. Bursa Batı- Balıkesir Batı güzergahını 6 aylık süreçte 23 bin 764 araç kullandı. Buradaki geçiş garantisi de yüzde 140 oldu. Otoyolun 4'üncü kesiminde yüzde 75 araç geçiş garantisine ulaşılırken alandan 17 bin 199 taşıt geçiş yaptı.

"BİZ YOLUMUZA BAKIYORUZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Karaismailoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak tarihi projeleri eleştirenlere yanıt verdi. Hamza Dağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Birileri "geçiş garantisi", "beton ekonomisi" diye sayıklamaya devam etsin. Biz yolumuza bakıyoruz. Cumhurbaşkanımızın ülkemize büyük eserler kazandıran vizyonu neticesinde yapılan hizmetlerin milletimize ve ülkemize faydası her geçen gün daha net bir şekilde ortaya çıkıyor."

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