Hamza Dağ'dan İyi Partili Lütfü Türkkan'a sert sözler: Ar damarı çatlamış seciyesi tuzla buz olmuş

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de esnafı ziyaret etti, halkla bir araya geldi.

Şehit yakını olduğunu söyleyen bir kişi, İyi Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepki gösterdi.

Polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye küfürlü konuşması kameralar tarafından kaydedildi.

"AR DAMARI ÇATLAMIŞ SECİYESİ TUZLA BUZ OLMUŞ"

Skandal gelişme sonrası sosyal medya hesabından Türkkan'a tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de bir vatandaşa iğrenç bir küfür etmiş. Bu ar damarı çatlamış, seciyesi tuzla buz olmuş ahlaksızlıkların hesabını bu millete vereceksiniz. Yazıklar olsun size!" ifadelerini kullandı.

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OYNAT 00:47 İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Kümran'a ağza alınmayacak küfürler etti.



Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini söylemesine tepki gösteren şehit ağabeyi Kümran'ın yanına gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kolunun altına aldığı şehit ağabeyine bu sırada sinkaflı küfür etti.



Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla Türrkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

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AKBAŞOĞLU'NDAN TÜRKKAN'A: "MÜFTERİ PROVOKATÖR

Türkkan'a bir tepki de AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan geldi.

Akbaşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Lütfü Türkkan'ın konuyla ilgili paylaştığı tweeti alıntılayarak yaptığı açıklamada, "Müfteri bir provokatör olduğunuz net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bingöl'de milletimizin gözü önünde cereyan eden olaya dair aşağıdaki açıklamanız bunun en açık ispatıdır. Kendi yaptığınız rezillikleri muhatabınıza atma taktiğinizi milletimiz sandıkta suratınıza çarpacak." değerlendirmesinde bulundu.

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