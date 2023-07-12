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Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Kendisi artık siyasi mefta

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısından bir kesiti sosyal medya hesabından paylaşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Paylaşıma, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan sert cevap geldi. Dağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Neyse ki artık kendi tabanı bile onu ciddiye alıp dinlemiyor.Kendisi artık siyasi meftadır." ifadelerine yer verdi.

09:18 . 12/07/2023 Çarşamba
Diğer
Hamza Dağ

Hamza Dağ

Siyaset arenasında hararetli anlar yaşanmaya devam ediyor. Seçim öncesi siyasiler arası başlayan yüksek gerilim, 28 Mayıs sonrası yerini muhalefete bıraktı.

Muhalif partiler, aradan geçen zamana rağmen henüz seçim mağlubiyetini sindirebilmiş değil.

Öyle ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimde 12'ci mağlubiyetini aldı.

Bunun üzerinde partisinde dengeler bozuldu.

Cumhurbaşkanı'nı hedef aldı

Bu karabulutları dağıtmak isteyen Kılıçdaroğlu, partinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Ardından sosyal medya hesabından, toplantıdaki konuşmasının bir kesitini paylaştı.

"Kendisi artık siyasi meftadır"

Bunun üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, videoyu alıntılayarak muhalefet liderine sert göndermelerde bulundu.

Dağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Kemal Kılıçdaroğlu bildiğimiz gibi…

Neyse ki artık kendi tabanı bile onu ciddiye alıp dinlemiyor.

Kendisi artık siyasi meftadır. Gündeme gelmek için söylediği sözler zırvadan ibarettir.

Ayrıca sayın Kılıçdaroğlu, geçmişte yaptığınız bir açıklamada “Hırsızdan Cumhurbaşkanı olmaz” demiştiniz.

Hırsızın kim olduğunu milletimiz 28 Mayıs’ta size gösterdi.

Tabi ki anlayabilirseniz.


#Hamza Dağ
#kemal kılıçdaroğlu
#AK Parti
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