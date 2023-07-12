Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Kendisi artık siyasi mefta

Türkiye, çetin müzakerelerden sonra İsveç’in NATO’ya katılım protokollerini Meclis’e sevk etme kararı aldı. Ancak 15 Temmuz’da kapanacak Meclis 1 Ekim’e kadar çalışmalarına ara verecek. Bu, İsveç’in PKK ve FETÖ’yle mücadeledeki ev ödevlerini, AB ile ABD’nin ise Türkiye’ye verdiği sözleri yerine getirmesi için 2,5 aylık süre olduğu anlamına geliyor. Taahhütler yerine gelmezse Meclis’ten onay çıkması beklenmiyor.