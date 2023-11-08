Hangi ittifakı destekleyecekler? DSP Genel Başkanı Önder Aksakal yerel seçim kararını

"Biraz önce de belirttiğim gibi Türkiye'de iktidarı değiştirmek için darbe yapmak yerine muhalefeti destekleme stratejisi kurgulayan Amerika ve İngiltere, Sayın Kılıçdaroğlu ile bir sonuç alamayınca oyuncu değişikliğine giderek Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte Sayın Özgür Özel'i yerine getirdi. CHP aynı CHP. ABD-PKK-FETÖ işbirliğinin iktidarını kurgulamak üzere yapılan planların yeni oyuncuları devrede. Bunu şuradan anlayabiliyoruz, kurultayda hem Sayın Kılıçdaroğlu hem de Sayın Özgür Özel terörist Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya selam göndererek bağlılıklarını ilan ettiler. Bu manzaranın DSP'ye bir yansıması olur mu derseniz, elbette CHP'nin bu savrulmuşluğunu tespit ederek sorumluluk duygusu yüksek unsurları için kapımız her zaman sonuna kadar açık. Tabii bu kredinin CHP içerisindeki siyaset rantçılarını kapsamadığını da açıkça belirtmek isterim."