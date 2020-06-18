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Gündem Hangi şehir ne kadar normalleşti? Hareketlilikte Hong Kong birinci, İstanbul 16sırada
İSTANBUL

Hangi şehir ne kadar normalleşti? Hareketlilikte Hong Kong birinci, İstanbul 16.sırada

Koronavirüs vakalarının azalması ile dünyanın birçok şehrinde aylarca süren yasaklar ve karantina uygulamaları sona erdi. Normalleşemeye dönük atılan adımlar çerçevesinde kontrollü olarak kafe, restoran ve iş yerleri açıldı. CityMapper’ın koronavirüs ile birlikte yayınlamaya başladığı Hareketlilik Endeksi’nin (Mobility Index) son verilerine göre en çok hareket oranı Honk Kong'da tespit edildi. İstanbul ise nispeten temkinli şehirler arasında yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul'da normalleşmeyle birlikte hareketlilik başladı.
İstanbul'da normalleşmeyle birlikte hareketlilik başladı.

Dünya genelinde İstanbul dahil 50’ye yakın büyük şehirde faaliyet gösteren toplu taşıma uygulaması ve haritalama hizmeti CityMapper’ın koronavirüs ile birlikte yayınlamaya başladığı Hareketlilik Endeksi’nin (Mobility Index) son verilerine göre en çok hareket oranı Honk Kong'da gerçekleşti.İstanbul ise hareketlilik oranında 16. sırada yer aldı.

Koronavirüs vakalarının azalması ile çoğu şehirde aylar süren karantina ve kısıtlamalar kaldırıldı. Kafe, restoran, mağaza ve iş yerleri açıldı. Avrupa, Asya ve Amerika'nın bazı bölgelerinde hareketlilik başladı.

Avrupa'da Paris, Stockholm ve Hamburg gibi şehirlerin yanı sıra Asya'da Hong Kong ve Seul'da halkın dışarıya çıkma oranları, normal dönemdeki seviyenin yarısına kadar yükseldi. İstanbul ise nispeten temkinli şehirler arasında yer aldı.

Citymapper'ın verilerine göre vaka sayısı 2 milyona yaklaşan ABD'de hareketlilik çok düşük seviyelerde devam etti.

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