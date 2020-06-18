Hangi şehir ne kadar normalleşti? Hareketlilikte Hong Kong birinci, İstanbul 16.sırada

Dünya genelinde İstanbul dahil 50’ye yakın büyük şehirde faaliyet gösteren toplu taşıma uygulaması ve haritalama hizmeti CityMapper’ın koronavirüs ile birlikte yayınlamaya başladığı Hareketlilik Endeksi’nin (Mobility Index) son verilerine göre en çok hareket oranı Honk Kong'da gerçekleşti.İstanbul ise hareketlilik oranında 16. sırada yer aldı.

Koronavirüs vakalarının azalması ile çoğu şehirde aylar süren karantina ve kısıtlamalar kaldırıldı. Kafe, restoran, mağaza ve iş yerleri açıldı. Avrupa, Asya ve Amerika'nın bazı bölgelerinde hareketlilik başladı.

Avrupa'da Paris, Stockholm ve Hamburg gibi şehirlerin yanı sıra Asya'da Hong Kong ve Seul'da halkın dışarıya çıkma oranları, normal dönemdeki seviyenin yarısına kadar yükseldi. İstanbul ise nispeten temkinli şehirler arasında yer aldı.

Citymapper'ın verilerine göre vaka sayısı 2 milyona yaklaşan ABD'de hareketlilik çok düşük seviyelerde devam etti.