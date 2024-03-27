|
Gündem

Hannover'deki Türk Başkonsolosluğu'na yapılan saldırı sonrası yeni gelişme: Alman Büyükelçisi ile görüşüldü

Hannover'de dün yaşanan Türk Başkonsolosluğu'nda yapılan saldırı sonrası Diplomatik Kaynaklar; saldırıyla ilgili dün gece yarısı Hannover'de yerel makamlara, sonra bu sabah Ankara'da Alman Büyükelçisiyle görüşmeler yapıldığını açıkladı.

10:54 - 27/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:04 - 27/03/2024 Çarşamba
DHA
Almanya'da PKK'lı teröristler Türk Konsolosluğu'na saldırı düzenledi
Almanya'da PKK'lı teröristler Türk Konsolosluğu'na saldırı düzenledi

Diplomatik Kaynaklar; Hannover'de Başkonsolosluğu giriş kapısına yapılan saldırıyla ilgili dün gece yarısı Hannover'de yerel makamlara, sonra bu sabah Ankara'da Alman Büyükelçisiyle görüşmeler yapıldığını açıkladı.


Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Hannover'de Başkonsolosluğumuzun giriş kapısına yapılan saldırıyla ilgili dün gece yarısı Hannover'de yerel makamlara, sonra bu sabah Ankara'da Alman Büyükelçisiyle görüşmeler yapıldı.

Ne Olmuştu?

Almanya'da terör örgütü PKK yandaşları Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu binasına saldırı düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, gece Hannover'de terör örgütü PKK'ya destek yürüyüşü düzenlendi ve oradan ayrılan 12 PKK yandaşı Hannover Başkonsolosluğuna gelerek sert cisimlerle binanın camlarını kırmaya çalıştı. Saldırganlar, Başkonsolosluğun ana giriş bölümündeki camı çatlattıktan sonra hızlıca kaçtı. Hannover Başkonsolosu Özge Gül Kaya'nın saldırı sonrası Alman makamlarından hem Başkonsolosluk hem de Türk sivil toplum kuruluşlarına ait mekanlarda güvenlik önlemlerinin artırılmasını istediği öğrenildi. Öte yandan, Hamburg'da da dün gece PKK yandaşlarının polis eşliğinde, Belçika'daki terör örgütü sempatizanlarına destek yürüyüşü düzenledikleri belirtildi.



#Almanya
#Hannover
#Ankara
#Diplomatik Kaynaklar
15 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
1999 sonrası için 41-42-43-46 yaşla erken emeklilik çizelgesi oluştu! Mini EYT paketi 2. torba yasada netleşiyor