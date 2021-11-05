Gündem Hapisten çıkıp kız arkadaşını kızgın yağla yakmıştı Cezası belli oldu
3. SAYFA

Hapisten çıkıp kız arkadaşını kızgın yağla yakmıştı: Cezası belli oldu

İstanbul'da cezaevinden izinli çıkarak birlikte yaşadığı kadının vücuduna ve yüzüne kızgın yağ atıp bıçaklayan zanlının yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanığa 14 yıl ceza verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Hapisten çıkıp kız arkadaşını kızgın yağla yakmıştı: Cezası belli oldu
Genç kadına dehşeti yaşatan sanığa 14yıl hapis cezası verildi.

Küçükçekmece Halkalı’da 15 Eylül 2019’da cezaevinden izinli olarak çıkan ve birlikte yaşadığı Kübra Tayfur’u bıçaklayıp kızgın yağ ile yaktığı gerekçesiyle yargılanan Ersin Ülker 2020 yılında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal etme’ suçlarından 14 yıl hapisle cezalandırılmıştı. Dosyayı inceleyen İstinaf Mahkemesi Kübra Tayfur’un yüzünde sabit iz kalıp kalmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmadığı gerekçesiyle kararı bozarak dosyayı yeniden Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti.
Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Ersin Ülker hazır bulunurken, müşteki Kübra Tayfur duruşmaya katılmadı. Duruşmada mahkeme başkanı dava dosyasına ulaşan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kübra Tayfur’un yüzünde sabit iz niteliği olmadığını aktardı.

  • Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın olay günü gece müştekinin evine girip yüzü ile vücuduna kızgın yağ döktüğünü ve bıçakla yaraladığını aktardı. Sanığın eyleminin kasten öldürmeye teşebbüs niteliğinde olduğunu belirten cumhuriyet savcısı, 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu. Sanık Ülker’in ‘gece konut dokunulmazlığını ihlal etme’ suçundan ise 3 yıla kadar hapsi talep edildi.

İstanbul’da 'ev sahibi' dehşeti: Sokak ortasında kiracısına bıçakla saldırdı
GÜNDEM
İstanbul’da 'ev sahibi' dehşeti: Sokak ortasında kiracısına bıçakla saldırdı

"Çok kızgındım" dedi


Mütalaanın ardından beyanda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı sanığın indirimsiz ve üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Tutuklu sanık Ersin Ülker ise son savunmasında “Namusum ve şerefim üzerine yemin ediyorum o eve ne camdan ne balkondan girdim. 3 gündür zaten evdeydim. Kübra hastaneden taburcu olunca yanıma geldi. ‘Niye yaptın?’ dedim ‘çok kızgındım’ dedi. Yemin ediyorum üzerime atılan büyük bir iftiradır. Allah’tan korkusu varsa gelsin gerçekleri söylesin” şeklinde konuştu. Sanık avukatı da müvekkilinin iftiraya uğradığını söyleyerek “Bir anlık bir kızgınlığa dayalı olarak atılmış bir iftiradır. Müşteki cezaevine gitmiştir, müvekkilime cezaevindeyken defalarca para yatırmıştır. Müvekkilim öldürmeye çalışsaydı müşteki bunları yapar mıydı? Müvekkilimin beraatini talep ediyorum” dedi. Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Çocuklarının gözü önünde eşine dehşeti yaşattı: Kızgın yağ ve kaynar su ile haşladı
GÜNDEM
Çocuklarının gözü önünde eşine dehşeti yaşattı: Kızgın yağ ve kaynar su ile haşladı


  • Mahkeme, sanık Ersin Ülker’in ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 12 yıl ‘konut dokunulmazlığını ihlal etme’ suçundan ise 2 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 15 Eylül 2019’da Halkalı’da meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede müşteki Kübra Tayfur ile sanık Ersin Ülker‘in 2015 yılında resmi nikahsız olarak birlikte yaşamaya başladıkları ve bu birlikteliklerinden 2 çocuklarının olduğu aktarılmıştı. Olay tarihinden 9 ay önce müştekinin şüpheli ile arasındaki geçimsizlik nedeni ile Halkalı’daki eve taşındığı da belirtilmişti. Olay günü sanığın müşteki uyuduğu esnada salonun açık camından eve girdiğinin açıklandığı iddianamede, bıçak çıkararak müştekinin boynundan tuttuğu ve ‘beni nasıl polise ihbar edersin’ dediği anlatılmıştı. Sanığın müştekiyi sol dizinden yaraladığının da belirtildiği iddianamede, bu sırada müştekinin evinde keskin bir yanık kokusu hissettiği ve bağırdığı, bunun üzerine şüphelinin camı kapatıp müştekinin boğazını sıkarak sıkıştırdığı ve önceden hazırladığı çaydanlık içerisindeki sıcak yağı müştekinin yüzüne, göğsüne, kollarına ve sırtına dökerek evden kaçtığı açıklanmıştı. Sanık hakkında ‘canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıla kadar, ‘konut dokunulmazlığını ihlal etme’ suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
Boğazda hava muhalefeti

Boğaz'da hava muhalefeti

​İstanbul Boğazı sis nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Anadolunun Orhun Abideleri

Anadolu'nun Orhun Abideleri

Likenleri temizlenen 'Selçuklu şahideleri' tarihe ışık tutuyor.
Şike kumpası davası

Şike kumpası davası

Zekeriya Öz'ün de aralarında bulunduğu 38 eski savcı ve hakim hakkında iddianame hazır.

​Aralarında Kavala'nın başında olduğu vakıf da var.

​İletişim Başkanı Altun'dan Cumhuriyet'in asılsız haberine tepki

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.