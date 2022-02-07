Harçlığını almaya giden genç, ATM’den bulduğu parayı sahibine ulaştırdı.

Çivril ilçesinde bir bankanın şubesindeki ATM’den üç aylık emekli maaşını çekmeye giden emekli nüfus müdürü Metin Önuçar (80), işlemleri yaptıktan sonra 8 bin TL yerine 4 bin TL alarak camiye gitti. Bu esnada harçlığını ATM’den almaya giden Muhammed Yusuf Durmuş (21), haznede para olduğunu fark etti. Parayı hazneden alan Durmuş, fişle beraber şubeye giderek öğle arası olmasına rağmen parayı teslim etti. Bu esnada camide olan Önuçar, aldığı fişte 8 bin TL yazdığını görünce bankanın yolunu tuttu. Güvenlikten 4 bin TL’lik bir paranın genç tarafından bırakıldığını duyan Önüaçar, ardından parasını alarak gencin yanına gitti. Gence teşekkür eden Önuçar, tanıştıktan sonra kimsenin kolay kolay parayı teslim etmeyeceğini ve örnek bir davranış sergilediğini belirtti.

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“Haramı helali bilen gençlerin olması çok sevindirici”

Parasının bir kısmını almayı unuttu. İşlem yaparken bazı şeyleri anlamadığını ifade eden Önuçar “birkaç düğmeye bastım sonra istediğim limiti çekemeyeceğim gibi bir uyarı gördüm. Makine istediğim tutarın yarısını verdi. Bu kadar verecek diye gittim. Namazdan sonra fişi kontrol edince çekilen 8 Bin lira yazdığını gördüm. Bankaya gidip güvenliğe durumu anlattım. O da bana ATM’de 4 Bin lira para unutulduğunu söyledi ve kontrolleri yaparak paramın kalan yarısını teslim etti. Haramı helali bilen gençlerin olması çok sevindirici. Benden sonra bankaya para çekmeye gelen bir genç parayı bulmuş. Ben paranın çıktığını bile görmedim. Alsa o parayı kimsenin ruhu bile duymaz. Ama o genç öğle tatili olmasına rağmen ısrarla şubeyi açtırıp parayı teslim etmiş. Paramı teslim aldıktan sonra genç kardeşime üzülerek de olsa para teklif ettim ama anladım ki onun işi para değil, dürüstlükmüş” dedi.

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“Sohbet ederken 10 yıl önce birlikte hac yaptığımızı hatırladık”

Çalıştığı işyerinin karşısındaki banka şubesinin ATM’sinden para çekmeye giden ve ATM’nin para haznesinde 4 bin TL bulan Muhammed Yusuf Durmuş, “Harçlık çekmek için ATM’ye gittiğinde cihazda para olduğunu gördüm. Cihazın etrafında biri var mı diye baktım kimseyi göremeyince parayı ve bilgi fişini aldım. Banka kapısını çaldım, güvenlik öğle arası olduğu için işlem yapmadıklarını söyleyerek kapıyı açmadı ısrar edince açmak zorunda kaldı. Parayı ve bilgi fişini vezneye teslim ettim bilgilerimi ve telefon numaramı da verdim herhangi bir bilgi isterlerse diye. İşe döndüğüm sırada amca geldi. Bulduğum paranın sahibi olduğunu belirterek teşekkür etti. Sohbet ederken 10 yıl önce birlikte hac yaptığımızı hatırladık. Sağ olsun bana ve iş arkadaşlarıma ihtiyaçlarımızı sordu yardım etmek istedi, çayımızı içtik sohbetimi ettik” dedi.

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FOTOĞRAF 14 Memur ve memur emeklisi maaşlarına yönelik zam hareketliliği Ocak ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte başladı. 2021’in ikinci yarısında oluşan enflasyon yüzde 25.47 oranında gerçekleşmişti. Kamu görevlileri ve memur emeklilerine de 2022 Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30,95 oranında iyileştirme yapılmıştı. Ocak ayı enflasyonunun aylık yüzde 11.10 gelmesiyle birlikte memurlar ilk aydan enflasyon farkı almaya hak kazandı. 2022 yılının ilk 6 ayı için memurlara yüzde 5 zam yapılacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu oranı yüzde 7.5’e yükseltildiğini duyurmuştu. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeden kaynaklanan zam haklarını sabit olarak alacaklar. 2022 yılının ilk yarısı için yüzde 7.5, ikinci yarısı içinse yüzde 7 zam verilecek. 2023'ün ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 zam yapılacak. Enflasyon rakamının aylık bazda yüzde 7.5’i ilk aydan aştı. <br><br>Ocak ayında enflasyon aylık bazda yüzde 11.10 oranında gerçekleşince memurlara yüzde 3.6 oranında enflasyon farkı gelmiş oldu. Ancak memur ve memur emeklileri bu farkı Temmuz ayında alacakları maaşlarda fark olarak görecekler. Enflasyon farkı Ocak ve Haziran dönemlerinde TÜFE’deki aylık bazdaki artışlarla hesaplanıyor. Bundan sonraki süreçte önümüzdeki 5 ayın da aylık TÜFE’leri hesaplanarak memurların alacakları Maaş farkı ortaya çıkacak. Son yapılan zamlarla birlikte en düşük memur maaşı 6429 lira oldu. En düşük Memur Emeklisi maaşı da 4289 liraya yükselmişti. 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılmıştı. Memur ve emekliye enflasyon farkı müjdesi: Temmuzda maaşlara yansıtılacak TÜİK ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Son verilere göre enflasyon ocak ayında aylık yüzde 11.10 artış gösterirken, memur ve emekli maaşları için de enflasyon farkı ortaya çıktı. 2022 yılının ilk yarısı için yüzde 7.5, ikinci yarısı içinse yüzde 7 zam verilecek. Enflasyon rakamının aylık bazda yüzde 7.5'i ilk aydan aştı. Böylece memur ve memur emeklilerine şimdiden yüzde 3.6 oranında enflasyon farkı gelmiş oldu.



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