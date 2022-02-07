Harçlığını almaya giden genç, ATM’den bulduğu parayı sahibine ulaştırdı.

Çivril ilçesinde bir bankanın şubesindeki ATM’den üç aylık emekli maaşını çekmeye giden emekli nüfus müdürü Metin Önuçar (80), işlemleri yaptıktan sonra 8 bin TL yerine 4 bin TL alarak camiye gitti. Bu esnada harçlığını ATM’den almaya giden Muhammed Yusuf Durmuş (21), haznede para olduğunu fark etti. Parayı hazneden alan Durmuş, fişle beraber şubeye giderek öğle arası olmasına rağmen parayı teslim etti. Bu esnada camide olan Önuçar, aldığı fişte 8 bin TL yazdığını görünce bankanın yolunu tuttu. Güvenlikten 4 bin TL’lik bir paranın genç tarafından bırakıldığını duyan Önüaçar, ardından parasını alarak gencin yanına gitti. Gence teşekkür eden Önuçar, tanıştıktan sonra kimsenin kolay kolay parayı teslim etmeyeceğini ve örnek bir davranış sergilediğini belirtti.
“Haramı helali bilen gençlerin olması çok sevindirici”
Parasının bir kısmını almayı unuttu. İşlem yaparken bazı şeyleri anlamadığını ifade eden Önuçar “birkaç düğmeye bastım sonra istediğim limiti çekemeyeceğim gibi bir uyarı gördüm. Makine istediğim tutarın yarısını verdi. Bu kadar verecek diye gittim. Namazdan sonra fişi kontrol edince çekilen 8 Bin lira yazdığını gördüm. Bankaya gidip güvenliğe durumu anlattım. O da bana ATM’de 4 Bin lira para unutulduğunu söyledi ve kontrolleri yaparak paramın kalan yarısını teslim etti. Haramı helali bilen gençlerin olması çok sevindirici. Benden sonra bankaya para çekmeye gelen bir genç parayı bulmuş. Ben paranın çıktığını bile görmedim. Alsa o parayı kimsenin ruhu bile duymaz. Ama o genç öğle tatili olmasına rağmen ısrarla şubeyi açtırıp parayı teslim etmiş. Paramı teslim aldıktan sonra genç kardeşime üzülerek de olsa para teklif ettim ama anladım ki onun işi para değil, dürüstlükmüş” dedi.
“Sohbet ederken 10 yıl önce birlikte hac yaptığımızı hatırladık”
Çalıştığı işyerinin karşısındaki banka şubesinin ATM’sinden para çekmeye giden ve ATM’nin para haznesinde 4 bin TL bulan Muhammed Yusuf Durmuş, “Harçlık çekmek için ATM’ye gittiğinde cihazda para olduğunu gördüm. Cihazın etrafında biri var mı diye baktım kimseyi göremeyince parayı ve bilgi fişini aldım. Banka kapısını çaldım, güvenlik öğle arası olduğu için işlem yapmadıklarını söyleyerek kapıyı açmadı ısrar edince açmak zorunda kaldı. Parayı ve bilgi fişini vezneye teslim ettim bilgilerimi ve telefon numaramı da verdim herhangi bir bilgi isterlerse diye. İşe döndüğüm sırada amca geldi. Bulduğum paranın sahibi olduğunu belirterek teşekkür etti. Sohbet ederken 10 yıl önce birlikte hac yaptığımızı hatırladık. Sağ olsun bana ve iş arkadaşlarıma ihtiyaçlarımızı sordu yardım etmek istedi, çayımızı içtik sohbetimi ettik” dedi.
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Memur ve memur emeklisi maaşlarına yönelik zam hareketliliği Ocak ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte başladı.
2021’in ikinci yarısında oluşan enflasyon yüzde 25.47 oranında gerçekleşmişti.
Kamu görevlileri ve memur emeklilerine de 2022 Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30,95 oranında iyileştirme yapılmıştı.
Ocak ayı enflasyonunun aylık yüzde 11.10 gelmesiyle birlikte memurlar ilk aydan enflasyon farkı almaya hak kazandı.
2022 yılının ilk 6 ayı için memurlara yüzde 5 zam yapılacaktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu oranı yüzde 7.5’e yükseltildiğini duyurmuştu.
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeden kaynaklanan zam haklarını sabit olarak alacaklar.
2022 yılının ilk yarısı için yüzde 7.5, ikinci yarısı içinse yüzde 7 zam verilecek. 2023'ün ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 zam yapılacak.
Enflasyon rakamının aylık bazda yüzde 7.5’i ilk aydan aştı. <br><br>Ocak ayında enflasyon aylık bazda yüzde 11.10 oranında gerçekleşince memurlara yüzde 3.6 oranında enflasyon farkı gelmiş oldu.
Ancak memur ve memur emeklileri bu farkı Temmuz ayında alacakları maaşlarda fark olarak görecekler.
Enflasyon farkı Ocak ve Haziran dönemlerinde TÜFE’deki aylık bazdaki artışlarla hesaplanıyor. Bundan sonraki süreçte önümüzdeki 5 ayın da aylık TÜFE’leri hesaplanarak memurların alacakları Maaş farkı ortaya çıkacak.
Son yapılan zamlarla birlikte en düşük memur maaşı 6429 lira oldu. En düşük Memur Emeklisi maaşı da 4289 liraya yükselmişti.
2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılmıştı.
Memur ve emekliye enflasyon farkı müjdesi: Temmuzda maaşlara yansıtılacak
TÜİK ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Son verilere göre enflasyon ocak ayında aylık yüzde 11.10 artış gösterirken, memur ve emekli maaşları için de enflasyon farkı ortaya çıktı. 2022 yılının ilk yarısı için yüzde 7.5, ikinci yarısı içinse yüzde 7 zam verilecek. Enflasyon rakamının aylık bazda yüzde 7.5'i ilk aydan aştı. Böylece memur ve memur emeklilerine şimdiden yüzde 3.6 oranında enflasyon farkı gelmiş oldu.
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Emeklilik bekleyenlere güzel haber! Erken emekli olma imkanı bulunuyor. Emeklilik için belli bir yaş ve primi doldurmak gerekiyor. Ancak yasalarda daha erken emekli olmak için düzenlenmiş avantajlar da bulunuyor. İşte sizi erken emekli edecek 7 formül...<br>
Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın en büyük hayali emekli olup düzenli bir gelire sahip olmak.<br>Çalışanlar ne zaman emekli olacaklarını merak ederken, bunu öne çekmenin formüllerini de arıyor. Yasalarımıza göre emekli olabilmek için belli bir yaş, prim ve yılı doldurmak gerekiyor. Emekliliği belirleyen en önemli etmen ise sizin ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarih.
Hem ödeyeceğiniz prim günü hem de yaş şartı bu tarihe göre belirleniyor.<br><br>Ayrıca hangi kurumdan daha çok prim ödediğiniz de önemli. Eski adıyla SSK; Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı mensubu olmanız emeklilik tarihinizi belirliyor. Bunların birkaçından birden sigortalı olduysanız hesap farklılaşıyor. Ancak yine de yasalarımız emekliliği öne çekmek açısından da bazı avantajlar sunuyor. İşte erken emeklilik için 7 formül...
<br>15 YIL VE 3600 GÜN<br><br>1. ÇOCUKLAR AVANTAJ:<br><br> Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Burada tek şart, çocukların sigortadan önce doğmuş olması.
2. ASKERLİK ÖNE ÇEKER: <br><br>Erkeklerde ise askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor.<br>Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor. Böylece en az 1 yaş önce emeklilik imkanı bulunuyor.
3.10 YIL PRİM YETİYOR:<br><br> Kısmi emeklilik de denilen yöntemde ise 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Burada ise yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60'tan başlıyor.<br>Bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerli. Sonrası için ise prim 4500'e, yıl şartı 25'e çıkıyor.
4. YÜZDE 60 RAPOR YETER:<br><br> Çalışırken iş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor. En az 1800 gün prim yeterli oluyor.
5. VERGİ İNDİRİMİ YAŞI KALDIRIR: <br><br>Engelli çalışanlar en az yüzde 40 engellilik ile vergi indirimi aldıklarında yaş şartına bakılmadan 15 yıl 3 bin 600 günden başlayarak işe giriş tarihlerine göre 18 yıl 4680 güne kadar süreyle emekli olabiliyor.
6. YIPRANAN KAZANIR: <br><br>Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi mesleklerde çalışanlar sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek emeklilik imkanına kavuşuyor.
7. ANNEYE PRİM VAR: <br><br>Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin de 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor. Bu süre yaş şartından da düşülüyor.
ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR, NASIL HESAPLANIR?<br><br><br><br>Sigortalı olan kişiler, er veya erbaş olarak silah altında geçirdikleri süreleri ve yedek subay okulundaki süreleri borçlanabilirler. Askerlik borçlanması, borçlanılabilecek sürelere ilişkin primlerin SGK’ya ödenmesi ile yapılır. Askerlik borçlanması yapmak isteyen sigortalı, SGK’ya askerliğini yaptığını gösterir belgelerle birlikte başvurur ve yalnızca bu sürelerin primlerini ödeyerek borçlanma yapar.
Askerlik borçlanması yapacak kişi borçlanacağı sürelere ilişkin prim tutarlarını kendisi belirler ve kendi cebinden öder. 2021 yılı için askerlik borçlanması yapacak bir kişinin borçlanacağı her bir gün için ödemesi gereken en düşük tutar 38,16 TL’dir Dolayısıyla 400 gün askerlik borçlanması yapacak bir kişinin 15 bin 264 TL, 540 gün askerlik borçlanması yapacak bir kişinin ise 20 bin 606 TL ödeme yapması gerekir. Bu rakamlar askerlik borçlanmasının en düşük düzeyden yapılması halinde geçerlidir. Borçlanma yapmak isteyen sigortalı isterse daha yüksek tutardan borçlanma yapabilir.<br><br>
2022 ASKERLİK BORÇLANMASI NE KADAR?<br><br>2021’de askerlik borçlanması günlük en düşük 38,15 TL, en yüksek ise 286,20 TL olarak belirlenmişti. 2022 asgari ücretinin belirlenmesiyle askerlik borçlanması da en düşük 57.15 TL en yüksek 429 TL oldu.<br><br>
DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR?<br><br><br>Çalışma hayatından bir süre boyunca doğum nedeniyle uzak kalan kadınların, geriye dönük prim ödeme yapmasına imkan veren duruma doğum borçlanması denir. Böylece çalışmadığı süre içerisinde birimleri için, daha sonra toplu şekilde ödeme imkanı da elde edilebilmektedir. Özellikle yapılan yeni düzenleme çerçevesinde, 3 çocuk üzerinden 6 yıl kadar prim kazanma imkanı elde edilmektedir.
DOĞUM BORÇLANMASI ŞARTLARI NELERDİR?<br><br><br>Belli başlı bazı şartlar doğrultusunda çalışan her kadın doğum borçlanması üzerinden bu hakkı kullanabilir.<br><br><br>- SSK'lı (4a) olarak en azından 1 gün kadar çalışmak gereklidir.<br><br>- İşten ayrıldıktan sonra herhangi bir zamanda doğum yapmış olmak.<br><br>- Çocuğun sağ doğmuş ve yaşıyor olması.<br><br>- Doğumdan sonra 2 yıl boyunca çalışmamış ya da kısmen prim ödenmemiş olması.<br><br>Bütün bu şartları taşıyan her çalışan kadın, 3 çocuk adına toplamda 6 yıl kadar prim kazanma imkanı sağlayabilir.
DOĞUM BORÇLANMASI NASIL HESAPLANIR?<br><br><br>Oldukça basit şekilde doğum borçlanması hesaplaması yapılabilmektedir. Prime esas günlük kazancına dayalı olarak gerçekleştirilen bu hesaplama, günlük kazancın %32’si üzerinden gerçekleşmektedir. Bu hesaplama ile beraber doğumdan itibaren kadının kazandığı prim hakkı ortaya çıkar. Böylece toplamda 3 çocuk üzerinden en fazla 6 yıl kadar, yani 2760 gün prim kazanma imkanı elde edilir.
DOĞUM BORÇLANMASI 2022 NE KADAR, KAÇ TL, KAÇ PARA?<br><br>SGK'nın yayımladığı genelgeye göre doğum borçlanması 2022 yılında en düşük prim ücreti 53 TL, en yüksek prim ücreti ise 400 lira 32 kuruş oldu. .
Başvuru yapan erken emekli oluyor: Milyonlarca çalışan bilmiyor ama işte erken emekli edecek yedi formül
Emekli olmak isteyenlere güzel haber! Emeklilik tarihini öne çekmek isteyenler için 7 formül devrede. Tek tek açıklandı. Şartları taşıyan çalışanlar talep etmeleri durumunda erken emekli oluyor. Çalışma hayatına başlayan pek çok kişi bir süre çalıştıktan sonra erken emekli olmanın yollarını arıyor. Emeklilik için ilk belirleyici kriter sigorta başlangıç tarihi. Bu tarihe göre emeklilik yaşı değişiyor. Ancak bazı koşullarda erken emeklilik imkanı doğuyor. Kimler erken emekli olabilir? Erken emeklilik şartları neler? İşte emeklilik tarihini öne çekmek isteyenler için merak edilen erken emeklilik detayları...