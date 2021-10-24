Gündem Harran Üniversitesi öğretim elemanı alacak
YEREL GÜNDEM

Harran Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Harran Üniversitesi 22 öğretim eleman alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 22 Ekim'de resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Harran Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Harran Üniversitesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. maddesi ile 50/d maddesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Son başvuru tarihi olarak 5 Kasım belirlendiği açıklandı.

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