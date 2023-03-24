Hasene ile Ramazan Coşkusu Abdülhamit Han Camisi’nde Yaşanacak

2010 yılında ibadete açılan ve Türkiye'nin en büyük 4. camisi olan Abdülhamit Han Camisi, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde hasar gördü. Alınan kararın ardından ibadete kapatılan caminin ramazan ayında cemaatle yeniden buluşması için Cami Derneği, Hasene Vakfı’nın destekleriyle kolları sıvadı.





Caminin ön avlusuna sosyal etkinliklerin düzenleneceği 1000 metrekarelik çadır, kadın ve erkek mescit alanı, arka avlusuna da iftar için 2 adet çadır olmak üzere toplamda 2500 metrekareden oluşan bir alan kuruldu.





Hasene Vakfı Başkanı Halil Aydın, depremin ilk gününden itibaren Kahramanmaraş başta olmak üzere depremden etkilenen tüm illerde ayni yardımlar, mobil klinik, aşevleri, mobil fırın, psikososyal destek merkezi gibi birçok farklı alanda çalışmalarını sürdürmekte olduklarını ve bu özel çalışmanın bölge halkı için ciddi bir motivasyon kaynağı olacağını düşündüklerini aktardı.





Afet bölgesinde devam eden ihtiyaçların giderilmesi noktasında bağışların önemine dikkat çeken Aydın, dayanışma ve kardeşliğe en fazla muhtaç olduğumuz bu günlerde destek olan tüm vatandaşlara da ayrıca teşekkür etti.





Ramazan ayı boyunca hizmet verecek olan bu çadırlarda her gün 1000 kişilik iftar verilmesinin yanında mukabeleler okunacak, çocuklara ve kadınlara özel etkinlikler düzenlenecek, söyleşilerden tasavvuf müziği dinletisine varan programlar organize edilecek.





Vakıf tarafından Kahramanmaraş ve Adıyaman’da çalışmaları devam eden konteyner kentin açılışı önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.















