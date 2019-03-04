Gündem Hasköyde gizemli olay Evlere para dolu zarf bırakıyor
İSTANBUL

Hasköy'de gizemli olay: Evlere para dolu zarf bırakıyor

İstanbul Hasköy'de gecekonduların çoğunlukta olduğu bir mahallede 1 ay içerisinde, birçok kişi sabah uyandığında ya da işe giderken kapılarından içeri atılmış içinde bin TL bulunan bir zarfla karşılaştı. Şimdi herkes "Hızır" adını koydukları bu hayırseveri merak ediyor.

Haber Merkezi DHA
Gecekonduların çoğunlukta olduğu mahallede herkes zarfları bırakanları merak ediyor.
Gecekonduların çoğunlukta olduğu mahallede herkes zarfları bırakanları merak ediyor.

Beyoğlu Hasköy'de çoğunluğu gecekondudan oluşan mahallede hemen herkes 1 aydır gece kapılarının arasından bırakılan para dolu zarfları ve bunu kimin yaptığını konuşuyor.

Bazı kişiler sabaha karşı mahalleye giriyor ve önceden belirledikleri maddi durumu kötü ailelerin kapıları arasından içeriye zarf bırakıyor. Bazı eve tek, bazılarına ise 2 ya da 3 zarf. Zarfların her birinden bin TL çıkıyor.

  • Sabah kalktıklarında zarfları görenler, içine açtıklarında da büyük şaşkınlık yaşıyor. Her zarfta bin TL bulunuyor. Aynı zarfların başka evlere de bırakıldığını öğrenenler, daha sonra bunun bir yardım zarfı olduğunu anlayarak rahatlıyor. Şimdi herkesi 'Hızır" adını verdikleri bu hayırseveri merak ediyor.

Bazı eve tek, bazılarına ise 2 ya da 3 zarf. Zarfların her birinden bin TL çıkıyor.

Mahalle sakinlerinden Paşa Ali Bilgin, "Sabah namaz vakti kalktım evde tespih çekiyorum. Abdest aldım. Bir ses oldu dışarı çıktım. Baktım bacımla konuşuyorlar. 'Ne oluyor' dedim. 'Amca bir zarf bıraktım pazar parası yaparsınız' dedi. Dedim ki 'Burada bir hane yok. Bacım da var' dedim. Yukarılarda ona da vermişler. Dağıtarak gelmişler. Sonra gittiler. Zarfta ya 100 ya da 200 lira var sandım. Baktım bin TL var. 3 zarf aldık. 'Nereden geldi bu para?' dedim. 'Amca karıştırma bu söylenmez. Patronumuz sağ olsun' dediler" ifadelerini kullandı.

Böyle insanlara ihtiyaç var

Bir başka mahalle sakini Mustafa Bilgin de, "Buradan geçerken ışığı görüyorlar. Burada duruyorlar. Abimi görüyorlar. Zarf veriyorlar 2-3 tane. Bin lira varmış zarfta. Sonra da gidiyorlar." dedi. Metin Canbolat ise, "Gerçekten durumu iyi olmayan evleri görerek kapı altlarından zarfı attıklarını söylüyorlar. Alanlar da 'aldık' diyorlar. Ama kim olduğunu, ne için yapıldığını bilmiyorum. 10- 15 kişiden duyduk para alan. Ama mahallede çok fazla alan var. Daha önce bir sefer daha söylenmişti. Şimdi yakınımızdaki insanlar alınca biliyoruz. Allah razı olsun bu insandan. Bize gelen olmadı ama bu kadar evi neşelendirdi, şenlendirdi. Böyle insanlara ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

REKLAM

40 senedir buradayım, böyle bir şey görmedim

Bir diğer mahalle sakini Yaşar Bilgin de "Geçen hafta ve ondan önceki hafta oldu. 2 defa oldu bu ay içerisinde. Birinde sabah 06.30 da diğerini de gece 23.30'dan sonra dağıtmışlar. Bizde babam almış. Sabah dağıtıldığında. Zarflardan bin lira çıktı. 40 senedir bu mahalledeyim böyle bir şey görmedim. Allah razı olsun. Diğer iş adamlarına da örnek olsun. Herkes bir mutlu oldu. Babam da ihtiyacı olan akrabalarına da dağıttı. duyduğumuz 15, 20 ev var. Ama daha fazlası var. Kimse söylemiyor" diye konuştu.

Zengin olup burayı unutmayan biri olabilir

Bir başka mahalle sakini Oğuzhan Erzurumlu da, "Bize gelmedi ama mahallede ihtiyacı olan evlere vermişler. Bir sonraki gelmelerinde verdiklerine vermemişler. Araştırmışlar ihtiyacı olanlara vermişler. Allah razı olsun abi. Atladıkları da olmuş ama birçok aileye vermişler. Bizi atlamışlar. Allah razı olsun. Benim tahminim burada eskiden oturan daha sonra zengin olup burayı unutmayan biri olabilir parayı dağıtan kişi. Çünkü bu kadar ihtiyacı olan evleri bilmesi imkansız" dedi.

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız bulundu
GÜNDEM
Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız bulundu

'Gizemli kazı' bitti 'kırmızı ev' kaderine terk edildi
GÜNDEM
'Gizemli kazı' bitti 'kırmızı ev' kaderine terk edildi
Pirinç satışı da başladı

Pirinç satışı da başladı

​Tanzim satış noktalarında 2 bin 500 ton ürün satıldı.
YÖK Başkanı açıkladı: Üniversitelere karne verilecek

YÖK Başkanı açıkladı: Üniversitelere karne verilecek

Değerlendirme 5 ana başlıkta 42 göstergede olacak.
Çavuşoğlu: ABD ve İsrailden korkan Müslüman ülkeler var

KOBİlere 300 bin lira hibe

KOBİlere 300 bin lira hibe

​Sanayi Bakanlığı, dijitalleşme desteği verecek.
KOLTUK İÇİN ÜLKEYİ SATTILAR

KOLTUK İÇİN ÜLKEYİ SATTILAR

Albayrak: 28 Şubat'ın mazlumu biz değil başörtülü kızlardır.
Tanesi 100 bin lira

Tanesi 100 bin lira

Kurtboğan cinsi çoban köpekleri ilgi görüyor.
Fabrikalarla yarışıyorlar

Fabrikalarla yarışıyorlar

​Döner sermaye gelirlerinde hedef ilk sıra.
Keşmirde 200 aileye tahliye

Keşmirde 200 aileye tahliye

​Pakistan hükümeti, gerilimin arttığı bölgede sığınaklar kurdu.

İhracat arttı

İhracat arttı

Pekcan: Şubatta 14 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

Aday değilim

Aday değilim

​Aziz Yıldırım'dan TFF Başkanlığı açıklaması.
Futbol terörüne soruşturma

Futbol terörüne soruşturma

​Sakaryaspor maçında sahaya kesici aletle çıkan Amedsporlu futbolcu için harekete geçildi.
Suudiler işkence ediyor

Suudiler işkence ediyor

​ABD medyasından dikkati çeken iddia.
Enflasyon daha da düşecek

Enflasyon daha da düşecek

​Bakan Albayrak: Tedbirler etkisini gösteriyor.
AK Partiye destek için istifa ettiler

AK Partiye destek için istifa ettiler

​Seçim öncesi İyi Parti'de istifalar devam ediyor.
MWCye damga vurdular

MWCye damga vurdular

​Dünyanın en prestijli teknoloji fuarını yerinde takip ettik, yeni amiral gemileri sizin için inceledik.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.