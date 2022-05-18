Gündem Hasta naklinden dönen ambulans şarampole devrildi 3 yaralı
ESKİŞEHİR

Hasta naklinden dönen ambulans şarampole devrildi: 3 yaralı

Eskişehir’e hasta bıraktıktan sonra Afyonkarahisar’a dönen ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada şoför ve iki paramedik görevlisi yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
Hasta naklinden dönen ambulans şarampole devrildi: 3 yaralı
Hasta naklinden dönen ambulans şarampole devrildi

Kaza, dün akşam saatlerinde Dereboğazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murathan Y.’nin kullandığı Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait 03 ACL 109 plakalı hasta nakil ambulansı, havanın yağışlı ve yolun kaygan olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne hasta nakli yaptıktan sonra boş olarak Afyonkarahisar’a geri dönerken meydana gelen kazada, ambulans sürücüsü Murathan Y. ve araçta İlk ve Acil Yardım Teknikeri olarak görevli Pınar K. ile Hazan D. isimli görevliler hafif şekilde yaralandı.
Kaza yapan ambulanstan yaralı olarak çıkarılan sürücü ile 2 acil tıp teknisyeni, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı, kazayla ilgili Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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