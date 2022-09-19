Hasta yakını gibi gittiği hastanenin bahçesinden iki motosiklet çaldı

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçelerde son bir ayda dört motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, üç şüphelinin motosikletlerin gidon kilitlerini kırıp çaldıkları saptadı. Polis, eşkallerini belirlediği şüpheliler Tolhan Ç. (19), Yılmaz B. ile Sinan M.’yi (38), adreslerine yapılan baskınlarda yakaladı.
Emniyete götürülen şüphelilerden Yılmaz B.’nin, kentteki özel bir hastaneye hasta yakını gibi geldiği ve keşif yaptığı belirlendi. Dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından yedi kaydı olan Yılmaz B.’nin, farklı günlerde hastane bahçesindeki iki motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Yılmaz B. ile Tolhan Ç. tutuklandı, Sinan M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.