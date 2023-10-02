Hasta yakınına 'köpek' diye bağırdı: Doktorun hakaret dolu sözlerine soruşturma

Olay, dün akşam saatlerinde Harran Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre; ismi açıklanmayan kadın, eşi Mehmet K. tarafından hastaneye getirildi.

Burada ilk müdahalesi nöbetçi Dr. A. B. tarafından yapılan kadına zehirlenme tanısı konuldu ve Şanlıurfa'ya sevk edilmesi kararlaştırılarak, ambulans talebinde bulunuldu.

Bu sırada iddiaya göre; Mehmet K., hasta eşini ambulansı beklemeden kendisi götürmek istediğini söyledi. Ancak hasta kadının eşi ile gitmek istemediğini söylediği doktor, buna izin vermeyerek ambulansın beklenmesini istedi.





Karşılıklı şikayetçi oldular

Bir süre sonra doktor ile hasta kadının eşi Mehmet K. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Dr. A.B., acil servisten çıkmayan Mehmet K.'ye 'Köpek' diyerek bağırdı.

Mehmet K.'nin de 'Köpek sensin' diyerek karşılık vermesi üzerine Dr. A. B. 'beyaz kod' verdi.

Hastane polisinin araya girmesiyle tartışma, son buldu.

Cep telefonu kamerasına yansıyan tartışma, tepkilere yol açtı.

Yaşananların ardından kadın hasta ambulansla Şanlıurfa'ya sevk edilirken hem doktor hem de Mehmet K. karşılıklı olarak birbirinden şikayetçi oldu.





Doktora idari soruşturma

​Hasta yakınına 'köpek' demesiyle eleştirilen Dr. A.B., kadın hastanın kendisine eşiyle gitmek istemediğini söylemesi üzerine şiddete maruz kalacağı düşüncesiyle ambulansla gönderilmesini istediğini ve Mehmet K'nın ısrarı sonrası çıkan gerginlikte hoş olmayan cümleler sarf ettiğini söylediği öğrenildi.

Görüntülerin ardından Harran Kaymakamlığı ile İl Sağlık Müdürlüğü doktor hakkında idari soruşturma başlattı.







