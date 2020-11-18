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SAKARYA

Hastalıklı ineği kesip etlerini parçaladılar: Jandarma yakaladı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde zehirlenen ineği keserek parçaladıkları etlerini uygunsuz bir şekilde taşıyan 3 kişi, jandarma ekiplerinin takibi sonucu durdurularak haklarında işlem başlatıldı. Yakalan etler ise imha edildi.

Haber Merkezi İHA
Hastalıklı ineği keserek etlerini parçalayan 3 kişi jandarmaya yakalandı.
Hastalıklı ineği keserek etlerini parçalayan 3 kişi jandarmaya yakalandı.

Yaşanan olay, D-140 Akyazı-Mudurnu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yazılıgürgen Mahallesi’nde hastalanan ineği keserek etlerini uygunsuz taşındığı yönünde ihbarı değerlendiren Jandarma ekipleri, takip başlattı.

Hastalıklı ineği keserek etlerini parçalayan 3 kişi jandarmaya yakalandı.
  • İhbar edilen aracı D-140 çevre yolunda Akyazı-Mudurnu istikametinde durduran jandarma ekipleri, kapalı kasa aracın içinde yaptıkları incelemede asılı halde etler olduğu tespit etti. Kamyonetle etleri taşıyan 3 kişi, ifadesinde ineğin otladığı sırada zehirlendiğini, ölmeden önce hayvanı kestiklerini belirtti.

İHA
Hastalıklı ineği keserek etlerini parçalayan 3 kişi jandarmaya yakalandı.

Veteriner sağlık raporu bulunmayan ve kesilen hayvana ait etler Karapürçek Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile yapılan çalışma sonrasında imha edildi. Olayla ilgisi araçta bulunan 3 kişi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

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