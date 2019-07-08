Hastane randevusuna gitmeyince gerçek ortaya çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesinde tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, eşinden ayrı yalnız yaşayan 2 çocuk babası 55 yaşındaki Dursun Kayan, kontrol için hastaneden randevu aldı. Kanser hastası olduğu öğrenilen Kayan randevuya gitmeyince hastane yetkilileri durumu eşine bildirdi.
PENCEREDEN İÇERİYE BAKINCA EŞİNİ YERDE YATARKEN GÖRDÜ
Eve gelen kadın, salonun penceresinden içeriye bakınca eşinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kayan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Yaklaşık 10 gün önce öldüğü tespit edilen Kayan’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.