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Gündem Hastanede karşılaştıkları husumetlilerine sedye üzerinde saldırdılar
ANKARA

Hastanede karşılaştıkları husumetlilerine sedye üzerinde saldırdılar

Karaman'da, tartışma sırasında bıçakla kalçasından yaralanıp ambulansla hastaneye getirilen Osman B., sedye üzerinde Acil Servis'e alındığı sırada kavga ettiği İsmet G. (25) ve ağabeyi Murat G.'nin (32), yumruklu saldırısına uğradı. Sedyenin devrilmesiyle düşen Osman B., polis, güvenlik görevlisi ve sağlık çalışanlarının müdahalesiyle kurtarıldı.

Haber Merkezi DHA
Sokakta bıçaklı, hastanede yumruklu saldırı devam etti.
Sokakta bıçaklı, hastanede yumruklu saldırı devam etti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Topucak Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Osman B., caddede yürüdüğü sırada karşılaştığı İsmet G. ve ağabeyi Murat G. ile iddiaya göre yan bakma nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine iki taraf da birbirine bıçakla saldırdı.

DHA
Kalçasından yaralanan Osman B. ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla hafif yaralanan iki kardeş, otomobilleriyle olay yerinden ayrılıp Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

DHA
Osman B., sedye üzerinde Acil Servis'e alındığı sırada karşılaştığı İsmet G. ve ağabeyi Murat G.'nin, yumruklu saldırısına uğradı.
  • Kalçasından yaralanan Osman B. ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı. Osman B., sedye üzerinde Acil Servis'e alındığı sırada karşılaştığı İsmet G. ve ağabeyi Murat G.'nin, yumruklu saldırısına uğradı.

DHA
Osman B. olayın ardından özel bir hastaneye sevk edildi.

Sedyenin devrilmesiyle düşen Osman B., polis, güvenlik görevlisi ve sağlık çalışanlarının müdahalesiyle kurtuldu. Osman B. olayın ardından özel bir hastaneye sevk edildi.

Tedavileri tamamlanan iki kardeş ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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