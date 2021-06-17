Gündem Hastaneleri dolandırıp 23 milyon liralık kanser ilacı çalmış Yurt dışına satacaktı
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Hastaneleri dolandırıp 23 milyon liralık kanser ilacı çalmış: Yurt dışına satacaktı

İstanbul Kadıköy'de çeşitli hastanelerden kanser ilaçlarını dolandırıcılık yöntemiyle çalarak, Hindistan ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere yurt dışına illegal yolla sattığı belirlenen şüpheli yakalandı. Operasyonda piyasa değeri 23 milyon lira olan 598 adet ilaç ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
Hastaneleri dolandırıp 23 milyon liralık kanser ilacı çalmış: Yurt dışına satacaktı
Piyasa değeri 23 milyon lira olan 598 adet ilaç ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Kadıköy'de çeşitli hastanelerden kanser ilaçlarını dolandırıcılık yöntemiyle çalarak özellikle Hindistan ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere yurt dışına yasa dışı yolla sattığı belirlenen şüpheliye operasyon düzenledi.

Operasyonda sadece hastanelerde kişiye özel verilen ve eczanelerde yasal olarak satışı yapılmayan, kanser tedavisi ile hayati tehlikeye haiz genetik ve nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan piyasa değeri yaklaşık 23 milyon lira değerinde olan 300 miligramlık 598 adet ilaç ele geçirildi.

Ankara'da 162 bin 646 kaçak ilaç ele geçirildi
GÜNDEM
Ankara'da 162 bin 646 kaçak ilaç ele geçirildi

Polis ekiplerince, yapılan araştırmalarda bu ilaçların yurt dışında farklı ülkelere yasa dışı yollarla çıkartılması için görüşmeler yapıldığı da tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi. Ele geçirilen ilaçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

İstanbul’da sahte ilaç operasyonu: 72 bin ürün ele geçirildi
GÜNDEM
İstanbul’da sahte ilaç operasyonu: 72 bin ürün ele geçirildi

İstanbul'da 1 milyon paket sahte ilaç ele geçirildi
GÜNDEM
İstanbul'da 1 milyon paket sahte ilaç ele geçirildi


İstanbul’da kaçak ilaç operasyonu: 819 bin adet ilaç ele geçirildi
FOTOĞRAF 7
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin, kaçak ve sahte ilaç ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
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Söz konusu soruşturma kapsamında belirli süre fiziki takip ve teknik dinleme yapan polis ekipleri, 14 Mayıs'ta Kadıköy ve Ataşehir'de 3 iş yerine baskın düzenledi.
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Operasyonda, M.D. ve Y.K. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı.
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Baskın yapılan iş yerlerindeki aramalarda, kutulara konulmuş şekilde çoğu kaçak 819 bin adet steroid, cinsel içerikli hap ve akciğer rahatsızlığı için kullanılan türden ilaç, 85 kilo etken madde, 630 bin adet kapak ve şişe ele geçirildi.
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Şebekenin, sağlıksız ortamda sahte cinsel performans arttırıcı ilaçlar da ürettiği ileri sürüldü.
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Gözaltına alınan M.D. ve Y.K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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Her iki zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul’da kaçak ilaç operasyonu: 819 bin adet ilaç ele geçirildi
Kadıköy ve Ataşehir'de 3 iş yerine yapılan baskında 2 şüpheli yakalanırken, raflarda piyasaya sürülmek üzere bekletilen ilaçlar ele geçirildi.


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