Hastaneye yatırılacağını duyunca evden kaçtı: Dağ başında aç susuz bir şekilde bulundu

Derince ilçesi Yenikent Mahallesi’nde yaşayan 32 yaşındaki Soner D.’den 20 Ocak tarihinde, evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Soner D.’ye ulaşamayan yakınları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Gelen ihbar sonrasında Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Soner D.’nin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

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6 gün sonra dağ başında bulundu

Soner D., kaybolduktan 6 gün sonra jandarma ekipleri tarafından Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi Erikli Tepe mevkiindeki dağlık alanda yorgun, susuz ve üşümüş bir halde bulundu. Jandarma ekiplerinin su ve yemek verdiği şahıs daha sonra Körfez Devlet Hastanesine götürüldü.

Tedavi altına alınan Soner D.’nin jandarma ekiplerine verdiği ifadesinde, kaybolduğu gün hastaneye yatırılacağından korktuğu için evden kaçtığını söylediği öğrenildi. Soner D.’nin tedavisinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

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