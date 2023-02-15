Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş gerçeği anlattı: Amik Gölü'ne beton döküp yükselttik

"Depremin gerçeği var. Fay hatları üzerine yapılan binaların çok sıkıntılı olabileceğini biliyoruz. Tüm bunların dışında deprem bölgesinde fay hatlarının üzerine yapılan binalar var. Toprağın kendi yapısı var. Alüvyon toprak oluyor genellikle deprem bölgelerinde ve sıvılaşma çok hızlı oluyor. Buna uygun bina yapmak lazım. Şimdi bizim burada Hatay'da da tabii ki biz tam Amik Gölü'nün üzerine yapıldı. Amik Gölü'nün üzeri yükseltildi, beton ve asfalt döküldü"