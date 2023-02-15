Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş gerçeği anlattı: Amik Gölü'ne beton döküp yükselttik
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Halk TV'de katıldığı canlı yayında deprem sonrası Hatay'ın durumunu anlatırken gerçeğide gözler önüne serdi. İsmail Küçükkaya'nın, "Neden bazı binalar yıkılırken bazıları sağlam kaldı? Nedir bunun sebebi?" sorusunu Savaş, "Depremin gerçeği var. Fay hatları üzerine yapılan binaların çok sıkıntılı olabileceğini biliyoruz. Buna uygun bina yapmak lazım. Şimdi bizim burada Hatay'da da tabii ki biz tam Amik Gölü'nün üzerine yapıldı" şeklinde cevapladı.
10:36 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş gerçeği anlattı
Türkiye'yi sarsan depremin ardından binaların yapım aşamaları da tartışmaları beraberinde getirdi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Halk TV'de katıldığı programda Hatay'ın yapılaşmasına dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Savaş,
"Amik Gölü'nün üzeri yükseltildi, beton ve asfalt döküldü"
dedi.
'AMİK GÖLÜ YÜKSELTİLDİ'
Hatay'da deprem sonrası yıkımın sebeplerini açıklayan Savaş,
"Depremin gerçeği var. Fay hatları üzerine yapılan binaların çok sıkıntılı olabileceğini biliyoruz. Tüm bunların dışında deprem bölgesinde fay hatlarının üzerine yapılan binalar var. Toprağın kendi yapısı var. Alüvyon toprak oluyor genellikle deprem bölgelerinde ve sıvılaşma çok hızlı oluyor. Buna uygun bina yapmak lazım. Şimdi bizim burada Hatay'da da tabii ki biz tam Amik Gölü'nün üzerine yapıldı. Amik Gölü'nün üzeri yükseltildi, beton ve asfalt döküldü"
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