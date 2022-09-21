Gündem Hatayda 2 gündür kayıp olan alzaymır hastası kadın yaralı bulundu
HATAY

Hatay’da 2 gündür kayıp olan alzaymır hastası kadın yaralı bulundu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 2 gündür kayıp olan alzaymır hastası yaşlı kadın yaralı olarak bulundu.

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Haber Merkezi İHA
Hatay haberleri: 2 gündür kayıp olan alzaymır hastası kadın yaralı bulundu
Yaşlı kadın düştüğü yerden alınarak Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samandağ'ın Şükrü Kanatlı Mahallesi’nde 80 yaşındaki alzaymır hastası Hatice Y.'nin kayıp olduğunun ihbarını alan polis, AFAD ekipleriyle birlikte olay günü bölgede geniş çaplı arama başlattı.

İlk gün yapılan aramada sonuç alamayan ekipler, ikinci günde sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalara yeniden başladı.

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Arama çalışmalarında, yaşlı kadın polis ekipleri tarafından yaralı olarak bulundu. Yaşlı kadın düştüğü yerden alınarak Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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