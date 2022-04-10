Bisikletle elektrik direğine çarpan çocuk kabusu yaşadı: Yüzünden kopan parça yerine dikildi

İskenderun ilçesinde dün saat 20.00 sıralarında Serdar Öztürk,camiye giderken bisikletiyle elektrik direğine çarptı. Sağ yanağından parça kopan Serdar Öztürk, yaralandı. Öztürk, kopan parça ile birlikte hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından parçanın yerine dikilmesi için mikro ve plastik cerrahi operasyonu yapılmasına karar verildi.

DHA

Serdar Öztürk, saat 03.30 sıralarında ambulans uçakla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan ameliyatla Öztürk’ün yüzünden kopan parça, yerine dikildi.

Serdar Öztürk'ün yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

DHA

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