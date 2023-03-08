Hatay MHP Milletvekili Kaşıkçı Belediye Başkanı Savaş’ı 2 sene önce depreme karşı uyarmış: Hazırlığınız yok bari birim kurun

Bizlere düşen ise deprem öncesi ilimizde ki hazırlıkların ne aşamada olduğunu inceleyip vatandaşlarımızda deprem bilincinin iyice yerleşmesine vesile olmak. İşte bu yüzden #Hatay da olası bir deprem öncesi gördüğümüz eksiklikleri ve tavsiyelerimizi dile getirmeğe devam edeceğiz.