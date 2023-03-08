Hatay MHP Milletvekili Kaşıkçı Belediye Başkanı Savaş’ı 2 sene önce depreme karşı uyarmış: Hazırlığınız yok bari birim kurun

Hatay MHP Milletvekili Lütfi Kaşıkçı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından 11 ilde yaraların sarılması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Depremin yıkıcı etkisini gösterdiği illerin başında gelen Hatay'da bir yanda enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken diğer yandan afetzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor.
Kaşıkçı'nın depreme dikkat çektiği paylaşımları gündeme geldi
Afet bölgesinde çalışmalar devam ederken MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın geçtiğimiz yıllarda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı depreme karşı uyardığı ortaya çıktı. Kaşıkçı'nın Savaş'ı uyarmak amacıyla 29 Ocak 2020 tarihinde attığı tweetler gündem oldu.
Kaşıkçı'nın iki yıl önce yaptığı deprem uyarısı şu şekilde: