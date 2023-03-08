|
Reklam
Reklam
Gündem

Hatay MHP Milletvekili Kaşıkçı Belediye Başkanı Savaş’ı 2 sene önce depreme karşı uyarmış: Hazırlığınız yok bari birim kurun

Hatay MHP Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı geçtiğimiz yıllarda depreme karşı uyardığı ortaya çıktı. Kaşıkçı'nın Savaş'a çağrı yaparak afet koordinasyon şube müdürlüğü kurulması ve tecrübeli arama kurtarma görevlisi bulundurulması için önerilerde bulunduğu tweetleri gündem oldu.

13:25 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hatay MHP Milletvekili Lütfi Kaşıkçı

Hatay MHP Milletvekili Lütfi Kaşıkçı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından 11 ilde yaraların sarılması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Depremin yıkıcı etkisini gösterdiği illerin başında gelen Hatay'da bir yanda enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken diğer yandan afetzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor.

Kaşıkçı'nın depreme dikkat çektiği paylaşımları gündeme geldi

Afet bölgesinde çalışmalar devam ederken MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın geçtiğimiz yıllarda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı depreme karşı uyardığı ortaya çıktı. Kaşıkçı'nın Savaş'ı uyarmak amacıyla 29 Ocak 2020 tarihinde attığı tweetler gündem oldu.

Kaşıkçı'nın iki yıl önce yaptığı deprem uyarısı şu şekilde:

Bilim İnsanları günlerdir televizyon programlarında Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan #Hatay ve çevresinde bir deprem beklentisinin yüksek olduğunu ifade ediyorlar.
Bizlere düşen ise deprem öncesi ilimizde ki hazırlıkların ne aşamada olduğunu inceleyip vatandaşlarımızda deprem bilincinin iyice yerleşmesine vesile olmak. İşte bu yüzden #Hatay da olası bir deprem öncesi gördüğümüz eksiklikleri ve tavsiyelerimizi dile getirmeğe devam edeceğiz.
Yaptığımız incelemeler neticesinde deprem konusunda riskli bir bölge olan #Hatay da Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Afet koordinasyonu ile ilgili bir müdürlüğün olmamasını büyük bir eksiklik olarak görmekteyiz.
#Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı sn @DocDrLutfuSavas‘ın bu konuyu dikkate alarak Büyükşehir bünyesinde afet koordinasyon şube müdürlüğü kurmasını tavsiye etmekteyiz. Aynı zamanda bu müdürlüğün ilçe belediyeleri ile eşgüdüm halinde çalışmasına öncülük etmelidir.
Yine bir başka eksiklik olarak gördüğümüz husus ise Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri bünyesinde yeterli tecrübeye sahip arama kurtarma görevlisi bulunmamasıdır.Bu konudaki tavsiyemiz ise ya yetişmiş personel temini ile Belediye kadrolarımız güçlendirilmeli,
yada mevcut personelin #Afad tarafından eğitilmesi sağlanılmalıdır. Yine bir eksik husus ise arama kurtarma çalışmalarında gerekli olacak olan araç ve ekipman noktasında belediyelerimizin eksiklikleridir.
Samimi olarak tamamen #Hatay lı hemşerilerimizin geleceğini düşünerek yapmış olduğumuz bu yapıcı önerilerin dikkate alınacağını umuyoruz.
Son olarakta hiç bir sorumluluktan kaçmadan her türlü çalışmanın içerisinde olacağımızın da bilinmesini isterim.




#Lütfi Kaşıkçı
#Hatay
#deprem
2 saat önce
default-profile-img
Hatay MHP Milletvekili Kaşıkçı Belediye Başkanı Savaş’ı 2 sene önce depreme karşı uyarmış: Hazırlığınız yok bari birim kurun
Akşener 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Koca'dan duyurdu: Çapa ve Cerrahpaşa'nın geçici hizmet vereceği hastaneler belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli'yi Külliye'de kabul etti
Ormancı türküsünün yaşandığı köyün ismi değişiyor
Deprem anında Ambulans araçları yerinden oynadı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.