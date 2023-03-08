Hatay MHP Milletvekili Kaşıkçı Belediye Başkanı Savaş’ı iki sene önce depreme karşı uyarmış: Hazırlığınız yok bari birim kurun

Bizlere düşen ise deprem öncesi ilimizde ki hazırlıkların ne aşamada olduğunu inceleyip vatandaşlarımızda deprem bilincinin iyice yerleşmesine vesile olmak. İşte bu yüzden Hatay da olası bir deprem öncesi gördüğümüz eksiklikleri ve tavsiyelerimizi dile getirmeğe devam edeceğiz.