Gündem Reyhanlıda düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi 6 ölü 27 yaralı
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Hatay son dakika haber: Reyhanlı'da düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi

Reyhanlı'da düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi: 6 ölü 27 yaralı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sınır dışı edilecek kaçak göçmenleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Suriye sınırına yakın bölgede, çok sayıda düzensiz göçmeni taşıyan bir kamyonet devrildi.

Hatay'da düzensiz göçmenleri taşıyan araç devrildi.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hatay'daki hastanelere kaldırıldı.

Hatay Valiliğinden açıklama

  • Hatay Valiliğinden Reyhanlı'da düzensiz göçmenleri taşıyan aracın kaza yapmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan ikisi askeri personel olup olayla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.

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