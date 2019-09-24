Reyhanlı'da düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi: 6 ölü 27 yaralı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Suriye sınırına yakın bölgede, çok sayıda düzensiz göçmeni taşıyan bir kamyonet devrildi.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hatay'daki hastanelere kaldırıldı.
Hatay Valiliğinden açıklama
- Hatay Valiliğinden Reyhanlı'da düzensiz göçmenleri taşıyan aracın kaza yapmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan ikisi askeri personel olup olayla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.