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Hatay Valiliğinden enkaz altından çıkarılan araçlara ilişkin açıklama

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Hatay'da enkaz altında kalan araçlar için çalışmalar sürüyor. Hatay Valiliği, motor ve şasi numarası belirlenen 780 aracın sahibinin, 30 gün içerisinde İl Emniyet Müdürlüğüne başvurarak araçlarını teslim alması gerektiğini bildirdi.

14:41 . 6/07/2023 Perşembe
AA
Araçlar, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne başvurarak teslim alınabilecek.

Araçlar, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne başvurarak teslim alınabilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki depremlerde enkaz altında kalan araçların genel güvenliklerinin sağlanması amacıyla çalışmaların sürdüğü belirtildi.


Açıklamada,
"Köy garajları, Kemal Çalıcı Tır Garajı ve İskenderun yolu Gümüş Otomotiv yanında bulunan yerleşkelerde muhafaza altına alınan 780 aracın motor/şasi numaralarından tespiti yapılmıştır. Tespiti yapılan araçların hak sahiplerinin mağdur olmaması, araçların daha fazla ekonomik değerlerini kaybetmemesi amacıyla hak sahipleri tarafından 30 gün içerisinde İl Emniyet Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne başvurarak teslim almaları gerekmektedir"
denildi.



#Araç
#DEPREM
#enkaz
#Hatay
#tespit
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