Hatay'da 152 tüp kobra zehri ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliğinin yaptığı ortak operasyonda, otogarda şüpheli bir kişi durduruldu. AA 152 cam tüp içerisinde kobra yılanı zehri ele geçirildi. Şüpheli M.S'nin üst aramasında, 152 cam tüp içerisinde kobra zehri bulundu.M.S. gözaltına alındı. FOTOĞRAF 8 Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, İran’dan Ankara’daki bir kargo firmasına yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı. Ekipler, uyuşturucu maddelerin İran uyruklu şüpheli Farsad Amiri (24) tarafından teslim alınarak başka bir kargo firmasıyla Avustralya’nın Sidney kentine gönderileceğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen kargo firmasına giderek, tüm paketlerde arama yaptı. Üzerinde barkod ve isim bulunmayan paketi açan ekipler, bir yorgan ile karşılaştı. Dedektör narkotik köpeği 'Avcı'ya yorgan koklatıldı. 'Avcı'nın tespkisi üzerine yorgan muhafaza altına alındı. Yapılan detaylı incelemede yorgana emdirilmiş vaziyette yaklaşık 8 kilogram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Bunun üzerine kargo firmasında beklemeye başlayan ekipler, paketi almaya gelen Farsad Amiri’yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan üst aramasında, uyuşturucuyu yurt dışına gönderebilmek için diğer şüphelilerden aldığı 8 bin TL ile kargo evrakları ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu belirlendi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ankara polisinden zehir tacirlerine geçit yok: Yorgana emdirilen 4 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirildi Ankara'da polis, İran'dan Ankara'ya getirilen ve bir kargo şirketi üzerinden Avustralya'nın Sidney kentine gönderilmeye çalışılan yorganda, emdirilmiş vaziyette 8 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Şüpheli 1 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon TL olduğu bildirildi. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2043740'); PID2.render('pid#comment-count-2043740'); BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder FOTOĞRAF 14 Çukurova Üniversitesi’nde 200 dekar alana kurulu olan Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi, yüzlerce bitki çeşidine ev sahipliği yapıyor. Vatandaşların da gezip bilgilenmesine imkan sağlayan bahçede sergilenen bitkilerin birçoğu tıbbi olarak kullanılan şifalı bitkiler olurken bir kısım da zehirli bitkilerden oluşuyor. Bu bölüme gelen vatandaşlar girişte öncelikle, ‘Zehirli bitkidir. Dokunmayınız, koklamayınız ve yemeyiniz’ uyarısıyla karşılaşıyor. Zehirli bitkilerin yer aldığı kısımda ise geçen ay Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’a da gönderilen pakette çıkan ‘Risin’ zehrinin bitkisi olan Hintyağı dikkat çekiyor. Rengi ve görüntüsüyle cezbeden bu bitkiler zehirliyor aAyrıca gelinfeneri, abuzambak, eşek hıyarı, tütün, gelincik, haşhaş, kara banotu gibi oldukça zehirli bitkiler de bahçede yer alıyor. “Bilinçsiz bitki kullanımı ölüme neden olabilir” <br> <br> ÇÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi Müdürü Prof. Dr. Halil Çakan yaptığı açıklamada, doğada bulunan bitkilerin aşırı kullanımının zehirlenmelere yol açacağını söyleyerek, “Bunların çok az miktarları tıbbi amaçlarla kullanılıyor... Maalesef halkımız özellikle ilkbaharda yüksek kesimlerde bitki toplayıcılığı yapıyor. Bu bitkileri eğer tanımıyorsanız, iyi bilmiyorsanız zehirlenmelere yol açar. O nedenle bilinçsiz bitki kullanımı ölüme neden olabilir. Biz burada zehirli bitkileri sergileyerek halkımıza bir nevi hangi bitkiler zehirli, ne gibi sorunlara yol açabilir onları göstermiş oluyoruz” diye konuştu. “Her bulduğumuz şeyi yemeyip, koklamıyoruz” <br> <br> Hintyağı bitkisinden de bahseden Prof. Dr. Çakan, “Burada gördüğünüz Hintyağı bitkisinin meyvelerinden elde edilen bir zehir vardır. İsmi risin. 1-2 gramının bile bir insanı öldürebildiğini biliyoruz. O nedenle bu bitkinin tohumları zararlı ve öldürücü olabilir... Normal görünüş olarak baktığınızda fasulye veya barbunya gibidir. Siz bunu o şekilde yerseniz ölümle sonuçlanabilir. O nedenle her bulduğumuz şeyi yemeyip, koklamıyoruz” ifadelerini kullandı. “Demetle satılan bitkilere dikkat” <br> <br> Zehirli bitki tüketimi sonucu 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir trajediye de tanık olduğunu anlatan Botanik Bahçesi Müdürü Prof. Dr. Halil Çakan, “Bundan 2 sene önce maalesef Pozantı’dan bir karakol komutanı beni aradı ve bir adli vaka olduğunu söyledi. 3 kişilik bir ailenin bitki yiyip zehirlendiğini belirtti. Bana bitkinin fotoğrafını attı ve baldıran otu olduğu ortaya çıktı... Baldıran otu, ilkbaharda dip yaprakları çıktığında maydanoz ile karıştırılır. Eğer tarla kenarında veya yakın bir yerdeyse halkımız onu maydanoz diye toplayıp tüketebiliyor. Onun da 1-2 yaprağı bile öldürebilir. Özellikle ilkbaharda gerek mantar, gerekse bu doğadan toplanan bitkilerle ilgili zehirlenmelerin yoğun olarak yaşandığını görüyoruz... Özellikle kırsalda yaşayanlar değil, bu tip bitkiler pazarlarda aldığınız maydanozun, ıspanak demetinin içine karışabilir. Demet olarak satılan bitkilerin ayıklanması yapılırken dikkat edilmesi lazım. Hangisi yabancı bitki onu ayırt etmek gerekiyor” şeklinde konuştu. Gelin feneri bitkisinden de bahseden Prof. Dr. Çakan, “Bu bitkinin yaprakları da, kökü de gövdesi de her şeyi zararlı. O yüzden bu tarz botanik bahçeleri dolaşırken her bitkiyi ağzınıza almayın ve de koklamayın” uyarısında bulundu. Rengi ve görüntüsüyle cezbeden bu bitkiler zehirliyor Rengi ve görüntüsüyle cezbeden bu bitkiler zehirliyor Rengi ve görüntüsüyle cezbeden bu bitkiler zehirliyor Siyanürden 6 bin kat daha zehirli: Dokunmayın, koklamayın ve yemeyin Çukurova Üniversitesi'nde bulunan Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde sergilenen Hintyağı, gelinfeneri, abuzambak, eşek hıyarı gibi oldukça zehirli bitkiler, renk ve görüntüleriyle ilgi çekiyor. Siyanürden 6 bin kat daha zehirli olduğu iddia edilen ve geçen ay Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a da gönderilen pakette çıkan 'Risin' zehrinin bitkisi olan Hintyağı bitkisi de bu bahçede sergileniyor. Botanik Bahçesi Müdürü Prof. Dr. Halil Çakan, “Bilinçsiz bitki kullanımı ölüme neden olabilir. O nedenle her bulduğumuz şeyi yemeyip, koklamıyoruz” dedi. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2042653'); PID2.render('pid#comment-count-2042653'); BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder FOTOĞRAF 6 Sırtında zehirli iğnelerinden dolayı temizlenmesi zor olan balığı vatandaşlar daha çok balık restoranlarında tadıyor. Rize’de bir balık restoranında çalışan Barış Oğur, İskorpit’in denizlerin en çirkin en tehlikeli ama aynı zamanda en lezzetli balıkları arasında yer aldığını söyledi. Oğur Zırhından da anlaşılacağı gibi denizlerin en eski türlerinden biri. Kalın bir derisi var. Görüntüsünün altında mükemmel bir et var. Fosforu çok yüksek bir balık. Parkinson ve Alzheimer hastalıklarına iyi geldiği biliniyor... Bizde insanlara tattırmaya çalışıyoruz bunun lezzetini göründüğü gibi bir balık değil çok lezzetli. Genelde referans yolu ile ulaşıyor insanlar. Balığı tadan bir başkasına söylüyor. Tezgahta olsa bu balığı kimse çirkinliğinden dolayı almıyor fakat faydalarını bildikten sonra daha çok rağbet ediyor. Bu mevsimde üç dört ay sürüyor avlanması daha sonra seyrekleşiyor... Oltayla da tutulabilen bir balık fakat dikenleri elinize battığı zaman baya bir canınızı yakabilir. Karnının altında da bir kılçık var. Oda tehlikeli yüksek bir zehir içeriyor. Balıkçılar bağışıklık kazanmış fakat dikkat edilmesi gerekiyor. Denizde kabuklularla besleniyor. Yengeç ve midye gibi sert kabuklu deniz canlılarını rahatlıkla yiyebiliyor” ifadelerini kullandı. İskorpit balığını bildiği için gittiği balık restoranlarda bu balığı tercih ettiğini belirten Alibey Çelik ise “İskorpit balığını bir çok avcı bilmez. Balığın dış görünüşüne aldanıp çoğu bırakır ama içinde altın olduğunu gıdası bol bir balık olduğunu bilmezler... Ben onu bildiğim için her balık restoranına geldiğim zaman İskorpit balığı varsa onun dışında bir balık tercih etmiyorum. Lezzeti çok farklı ben arkadaşlarıma önerdikten sonra onlarda sürekli bu balığı tüketiyor. Dışı zehirli ama için altın. Bunu herkesin bilmesini isterim dedi. Dışı zehirli, içi lezzetli Sırtındaki zehirli iğneleri ve çirkin görüntüsü ile dikkat çeken İskorpit, görüntüsünün aksine lezzeti ile balık restoranlarına gidenlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2040739'); PID2.render('pid#comment-count-2040739'); BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder FOTOĞRAF 20 Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün Ankara'da bulunan anti serum üretim laboratuvarında 10 kişilik personel ve 4 veteriner çalışıyor ve 1950 yılından bu yana anti serum çalışmaları yapılıyor. Şanlıurfa ve Diyarbakır'dan toplanarak getirilen canlı akreplerden, laboratuvarda uygun yaşam koşulları sağlanarak, elektrikli uyarımlar uygulanıp, venomlar elde ediliyor. Venomlar, aşıya dönüştürülüp, porsiyonlandıktan sonra Polatlı ilçesindeki işletmede atlara zarar vermeyecek şekilde uygulanıyor. Daha sonra atlardan bu venomlara karşı oluşmuş koruyucu antikorlar toplanıp, saflaştırılıyor. Üretilen anti serumlar, kalite kontrol testlerinin yapılmasının ardından akrep zehirlenmelerine karşı insanlarda kullanılması için Sağlık Bakanlığı'na teslim ediliyor. Veteriner Mehmet Ali Kanat, akrepleri ayda bir adet çekirge vererek, beslediklerini söyledi. Kanat, Yaklaşık 20 yıldır burada olan ve bize zehir veren akrebimiz var. Uzun süre burada yaşıyorlar; ama bazılarının geldiği andaki durumunu bilemediğimiz için daha erken ölümler olabiliyor veya uzun yıllar yaşayıp doğal olarak ölenler de oluyor. Akreplerimiz öldükçe biz Şanlıurfa ve Diyarbakır bölgesindeki akreplerden ihale ile alıma çıkıyoruz ve o bölgeden toplatıp tekrardan sayımızı 400 civarında muhafaza ediyoruz. Yılda 10 bin doz akrep panzehri üretiyoruz. Yaklaşık 2 bin doz yılan panzehri üretiyoruz. 3 bin doz difteri antitoksik serum üretiyoruz. 5 bin dozda tetanoz antitoksik serum üretiyoruz. Kuduz çalışmaları yeni başladı. Kuduzda da hedefimiz 150 bin civarında kuduz anti serumu üretmek diye konuştu. Yılanlarla ilgili anti serum üretiminin 2019 yılında başladığını belirten veteriner Kanat, 'Anadolu engereği', 'koca engerek' ve 'boynuzlu engerek' gibi en zehirli engerek türlerine karşı anti serum ürettiklerini kaydetti. Gelecek yıllarda buna diğer endemik türler olan 'radde' ve 'berus' türlerini de eklemek istediklerini belirten Kanat, Aynı zamanda Avrupa'daki engerek türlerini de eklemek istiyoruz ve koruyuculuğunun dana geniş olması için çalışmalar yapıyoruz dedi. Akrep soktuktan sonra yapılacak tedavilerin başında anti serum uygulaması geldiğini aktaran Kanat, Çünkü başka türlü bunu tedavi edemezsiniz. Yılan ısırmalarında, sokmalarında da yine bu panzehri uygulamanız gerekiyor. Başka bir tedavi yöntemi yok. Önümüzdeki hedeflerden biri, modern standartlarda bir tesisin kurulmasını sağlayarak, uluslararası ruhsatlandırma aşamasından sonra gerek yılan anti serumunu gerek akrep panzehrini uluslararası alanda pazarlanmasını sağlamak istiyoruz. Bizim bu akrep türümüzün çok önemli bir özelliği var. Buna karşı ürettiğimiz anti serum, panzehir gerçekten de dünyadaki birçok akrep türüne karşı koruyucu özelliği olan bir panzehir. Yılan panzehrinin de alanı genişletildiği taktirde tüm Avrupa ve Rusya’nın yılan panzehri ihtiyacını karşılayabileceğimizi inanıyorum. Fakat her şeyin başında yatırım ve modern bir tesis gerekiyor diye konuştu. Veteriner Mehmet Ali Kanat ayrıca kendisini laboratuvarda bu zamana kadar hiç akrep sokmadığını; fakat teknisyenlerden akrep sokmasına maruz kalan arkadaşları olduğunu belirterek, Bu tip iş kazaları nadir de olsa oluyor. O arkadaşlarımıza da gerekli anti serum ve tedavi imkanlarını hemen uyguluyoruz diye konuştu. Yılda 10 bin doz akrep 2 bin doz yılan panzehiri üretiliyor: Hedef uluslararası pazara açılmak Ankara'da, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce akrep ve yılan zehirlenmelerine karşı anti serum üretiliyor. Şanlıurfa ve Diyarbakır'dan toplanan akreplerden anti serum üretimi çalışması hakkında bilgi veren Veteriner Mehmet Ali Kanat, yılda 10 bin doz akrep panzehri, yaklaşık 2 bin doz yılan panzehri ürettiklerini belirterek, 'Hedefimiz, gerek yılan anti serumunu gerek akrep panzehrinin uluslararası alanda pazarlanmasını sağlamak istiyoruz' dedi. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2039346'); PID2.render('pid#comment-count-2039346'); BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder