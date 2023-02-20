Hatay'da 6,4 ve 5,8'lik iki deprem: Dört kişi hayatını kaybetti

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Hatay'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Hatay'da saat 20.04'te merkez üssü Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde, saat 20.07'de ise Samandağ ilçesi merkezli 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
İlk depremin derinliği 16.74 kilometre, ikincisinin ise 7 kilometre olarak açıklandı. Hatay'ın merkez ilçesi Antakya Gazi Mahallesi'ndeki 4 katlı hasarlı binadaki dairelerinden eşyalarını almaya çalışırken, Defne merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazında kalan 3 kişi için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, 10 saat sonra enkazdan 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Depremlerdeki toplam can kaybımız 4'e yükseldi.
Depremler Hatay ve ilçeleri ile çevre il ve ilçelerden de şiddetli hissedildi.
Depremlerin ardından yaklaşık 32 artçı sarsıntı meydana geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay merkezli depremlere AFAD Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirdikleri toplantı sırasında yakalandı. Bina dışına çıkan Bakanlar Akar ve Koca, bir süre bekledikten depremlerin ardından kentteki son durumu değerlendirmek üzere Mobil Koordinasyon Merkezi'nde toplandı.
İskenderun Devlet Hastanesi tedbir amaçlı boşaltılmaya başlandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay merkezli meydana gelen depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını ve ekiplerimizin uyarılarına hassasiyetle uymalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine, "Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor." dedi.
Uzmanlar daha önceki depremlerin bu depremleri tetiklediği yönünde görüş belirtti. Depremlerin bölgede devam edeceği uyarısında da bulunuldu.
Adana Valisi Süleyman Elvan "Hatay merkezli depremlerde kentte yıkılan bina olmadı." açıklamasında bulundu. Gaziantep Valisi Davut Gül de "Metruk bir binada kısmi çökme oldu, can kaybı yok." dedi.
Kilis Valiliği, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremde Musabeyli ilçesinde bir ahırda çökme olduğunu, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bildirdi.
Mersin Valiliği, "Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur." uyarısı yaptı. Antalya Valiliği de "Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur." açıklaması yaptı.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Hatay'daki 6,4 ve 5,8'lik depremler sonrası tsunami uyarısı verdi.
6,4 büyüklüğündeki deprem Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı da salladı. Deprem Lübnan'da başkent Beyrut başta olmak üzere tüm kentlerde hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar dışarı çıkarak toplanma alanlarına geçti.
Hatay merkezli deprem Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi.