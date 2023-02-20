Hatay'da 6,4 ve 5,8'lik iki deprem: Dört kişi hayatını kaybetti

Hatay'da saat 20.04'te merkez üssü Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde, saat 20.07'de ise Samandağ ilçesi merkezli 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

İlk depremin derinliği 16.74 kilometre, ikincisinin ise 7 kilometre olarak açıklandı. Hatay'ın merkez ilçesi Antakya Gazi Mahallesi'ndeki 4 katlı hasarlı binadaki dairelerinden eşyalarını almaya çalışırken, Defne merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazında kalan 3 kişi için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, 10 saat sonra enkazdan 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Depremlerdeki toplam can kaybımız 4'e yükseldi.

Depremler Hatay ve ilçeleri ile çevre il ve ilçelerden de şiddetli hissedildi.

Depremlerin ardından yaklaşık 32 artçı sarsıntı meydana geldi.





Hasarlı binalar yıkıldı

15 gündür deprem fırtınasının yaşandığı bölgede son sarsıntılardan sonra ekipleri, sahada inceleme başlattı. Ağır hasarlı binaların yıkıldığı yönünde ihbarlar alınırken, devriye görevinde bulunan ekipler, vatandaşları binaların çevresinden uzaklaşmaları konusunda sürekli uyarılarda bulundu.

İskenderun ilçesinde hasarlı bazı binaların yıkıldığı görüldü.

Bakan Soylu: Üç vatandaşımız hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Bakanı Soylu, Hatay merkezli depremde şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 213 kişinin hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

Hatay merkezli depremde 3 enkazda arama kurtarma çalışması yapıldığını bildiren Bakan Soylu, "Şu ana kadar 42 ihbar geldi 39'unda sorun yok." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 8 yaralı var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "8 yaralı var 28 ihbar alındı, tek tek değerlendiriyoruz. Karaçay Barajı'nda herhangi bir risk olmadığı teyit edildi." dedi.

Bakanlar depreme AFAD koordinasyon merkezinde yakalandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay merkezli depremlere AFAD Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirdikleri toplantı sırasında yakalandı. Bina dışına çıkan Bakanlar Akar ve Koca, bir süre bekledikten depremlerin ardından kentteki son durumu değerlendirmek üzere Mobil Koordinasyon Merkezi'nde toplandı.









Hatay Belediye Başkanı Savaş: Enkaz altında kalanlar var

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, enkaz altında kalan vatandaşların olduğunu açıkladı. Savaş, "Özellikle Antakya, Defne ve Samandağ'da biraz panik var. Yıkılan binalarımız var. Maalesef enkaz altında kalan insanlardan mesajla haberler geliyor.Bazı insanlar ev sağlam diye, bazıları da evi taşımak için içeri girmiş" dedi.

İskenderun Devlet Hastanesi tahliye edildi

İskenderun Devlet Hastanesi tedbir amaçlı boşaltılmaya başlandı.









Fuat Oktay: Hasarlı binalardan uzak durun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay merkezli meydana gelen depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını ve ekiplerimizin uyarılarına hassasiyetle uymalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.









Hatay merkezli meydana gelen depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor.



Bölgede bulunan vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını ve ekiplerimizin uyarılarına hassasiyetle uymalarını rica ediyoruz. — Fuat Oktay (@fuatoktay) February 20, 2023

İskenderun ilçesinde sokakta bulunan vatandaşlar güvenli alanlara hareket etti.





Vali Doğan: Taramalarımız sürüyor

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine, "Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor." dedi.





'Depremler devam edecek' uyarısı

Uzmanlar daha önceki depremlerin bu depremleri tetiklediği yönünde görüş belirtti. Depremlerin bölgede devam edeceği uyarısında da bulunuldu.

Gaziantep'te vatandaşlar sokağa döküldü.

Adana ve Gaziantep'te yıkılan bina olmadı

Adana Valisi Süleyman Elvan "Hatay merkezli depremlerde kentte yıkılan bina olmadı." açıklamasında bulundu. Gaziantep Valisi Davut Gül de "Metruk bir binada kısmi çökme oldu, can kaybı yok." dedi.

Kilis Valiliği, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremde Musabeyli ilçesinde bir ahırda çökme olduğunu, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bildirdi.





Deprem bölgelerinden Karaman'a gelerek KYK yurtlarına yerleştirilen depremzedeler panik yaşayarak yurtlardan dışarı çıktılar.

Afad: Sahil şeridinden uzak durun

Deprem sonrası AFAD'dan yapılan açıklamada "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Doğru bilgi için resmî kaynakları takip edin. " denildi.

AFAD daha sonra yaptığı açıklamada "Hatay'da meydana gelen depremler sonrasında ilgili ekiplerimiz teyakkuz halinde olup gelen ihbarlara hızla müdahale edilmektedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın deniz seviyesinden 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Sonrasında uyarının kaldırıldığını açıklayan AFAD, "Hatay'daki depremlerin ardından Kandilli Rasathanesinin uyarısıyla tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı, değerlendirmeler sonucunda kaldırılmıştır." ifadelerini kullandı.









⚠️ ÖNEMLİ!



▪️ #Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin.



▪️ Riskli binaların çevresinde bulunmayın.



▪️ Doğru bilgi için resmî kaynakları takip edin. — AFAD (@AFADBaskanlik) February 20, 2023





Mersin Valiliği, "Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur." uyarısı yaptı. Antalya Valiliği de "Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur." açıklaması yaptı.





EMSC tsunami uyarısı verdi

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Hatay'daki 6,4 ve 5,8'lik depremler sonrası tsunami uyarısı verdi.





‼🌊TSUNAMI ALERT

Following the #earthquake (#deprem) M6.4 occurred 14 km SW of #Antioch (#Turkey) 20 min ago (local time 20:04:29). Move away from the coast and reach a higher place. Follow national authorities' directives. Updates at the links provided below👇 pic.twitter.com/GjjEJItxV0 — EMSC (@LastQuake) February 20, 2023

Deprem Orta Doğu'da birçok ülkede hissedildi

6,4 büyüklüğündeki deprem Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı da salladı. Deprem Lübnan'da başkent Beyrut başta olmak üzere tüm kentlerde hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar dışarı çıkarak toplanma alanlarına geçti.

Hatay merkezli deprem Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi.







