Hatay'da 6,4 ve 5,8'lik iki deprem: Üç kişi hayatını kaybetti
Hatay'da Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Samandağ'da 5.8'lik bir deprem meydana geldi. Çevredeki illerden de hissedilen depremler sonrası bölgedeki hasarlı binalardan bazıları yıkıldı. İçişleri Bakanı Soylu, Hatay merkezli depremde şu ana kadar üç kişinin hayatını kaybettiğini, 213 kişinin hastanelere sevk edildiğini açıkladı. Bakan Soylu, "Şu ana kadar 42 ihbar geldi 39'unda sorun yok." diye konuştu.
20:13 . 20/02/2023 Pazartesi
AA
Hatay'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Hatay'da saat 20.04'te merkez üssü Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde, saat 20.07'de ise Samandağ ilçesi merkezli 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
İlk depremin derinliği 16.74 kilometre, ikincisinin ise 7 kilometre olarak açıklandı.
Depremler Hatay ve ilçeleri ile çevre il ve ilçelerden de şiddetli hissedildi.
Depremlerin ardından yaklaşık 32 artçı sarsıntı meydana geldi.
15 gündür deprem fırtınasının yaşandığı bölgede son sarsıntılardan sonra ekipleri, sahada inceleme başlattı.
Ağır hasarlı binaların yıkıldığı yönünde ihbarlar alınırken, devriye görevinde bulunan ekipler, vatandaşları binaların çevresinden uzaklaşmaları konusunda sürekli uyarılarda bulundu.
Bakan Soylu: Üç vatandaşımız hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Bakanı Soylu, Hatay merkezli depremde şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 213 kişinin hastanelere sevk edildiğini açıkladı.
Hatay merkezli depremde 3 enkazda arama kurtarma çalışması yapıldığını bildiren Bakan Soylu, "Şu ana kadar 42 ihbar geldi 39'unda sorun yok." diye konuştu.
"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 8 yaralı var
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "8 yaralı var 28 ihbar alındı, tek tek değerlendiriyoruz. Karaçay Barajı'nda herhangi bir risk olmadığı teyit edildi." dedi.
Bakanlar depreme AFAD koordinasyon merkezinde yakalandı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay merkezli depremlere AFAD Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirdikleri toplantı sırasında yakalandı. Bina dışına çıkan Bakanlar Akar ve Koca, bir süre bekledikten depremlerin ardından kentteki son durumu değerlendirmek üzere Mobil Koordinasyon Merkezi'nde toplandı.
Hatay Belediye Başkanı Savaş: Enkaz altında kalanlar var
Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, enkaz altında kalan vatandaşların olduğunu açıkladı. Savaş, "Özellikle Antakya, Defne ve Samandağ'da biraz panik var. Yıkılan binalarımız var. Maalesef enkaz altında kalan insanlardan mesajla haberler geliyor.Bazı insanlar ev sağlam diye, bazıları da evi taşımak için içeri girmiş" dedi.
İskenderun Devlet Hastanesi tahliye edildi
İskenderun Devlet Hastanesi tedbir amaçlı boşaltılmaya başlandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay merkezli meydana gelen depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını ve ekiplerimizin uyarılarına hassasiyetle uymalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Vali Doğan: Taramalarımız sürüyor
Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine, "Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor." dedi.
'Depremler devam edecek' uyarısı
Uzmanlar daha önceki depremlerin bu depremleri tetiklediği yönünde görüş belirtti. Depremlerin bölgede devam edeceği uyarısında da bulunuldu.
Adana ve Gaziantep'te yıkılan bina olmadı
Adana Valisi Süleyman Elvan "Hatay merkezli depremlerde kentte yıkılan bina olmadı." açıklamasında bulundu. Gaziantep Valisi Davut Gül de "Metruk bir binada kısmi çökme oldu, can kaybı yok." dedi.
Kilis Valiliği, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremde Musabeyli ilçesinde bir ahırda çökme olduğunu, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bildirdi.
Afad: Sahil şeridinden uzak durun
Deprem sonrası AFAD'dan yapılan açıklamada
"Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Doğru bilgi için resmî kaynakları takip edin.
" denildi.
AFAD daha sonra yaptığı açıklamada
"Hatay'da meydana gelen depremler sonrasında ilgili ekiplerimiz teyakkuz halinde olup gelen ihbarlara hızla müdahale edilmektedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın deniz seviyesinden 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir."
ifadelerini kullandı.
Sonrasında uyarının kaldırıldığını açıklayan AFAD,
"Hatay'daki depremlerin ardından Kandilli Rasathanesinin uyarısıyla tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı, değerlendirmeler sonucunda kaldırılmıştır."
ifadelerini kullandı.
Mersin Valiliği, "Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur." uyarısı yaptı. Antalya Valiliği de "Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur." açıklaması yaptı.
EMSC tsunami uyarısı verdi
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Hatay'daki 6,4 ve 5,8'lik depremler sonrası tsunami uyarısı verdi.
Deprem Orta Doğu'da birçok ülkede hissedildi
6,4 büyüklüğündeki deprem Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı da salladı. Deprem Lübnan'da başkent Beyrut başta olmak üzere tüm kentlerde hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar dışarı çıkarak toplanma alanlarına geçti.
Hatay merkezli deprem Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi.
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