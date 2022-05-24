Gündem Hatayda alev alan saman yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi
HATAY

Hatay’da alev alan saman yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde alev alan saman yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi. Maraşboğazı Mahallesi'nde tarladan saman yükleyip yola çıkmak isteyen sürücüsünün adı öğrenilemeyen 31 FH 255 plakalı kamyonun kasasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Haber Merkezi AA
Hatay’da alev alan saman yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi
Yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve çevredeki buğday tarlasına sıçrayan yangın, olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında kamyon kullanılmaz hale geldi, yaklaşık iki dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Yangının elektrik tellerinden çıktığını iddia eden Maraşboğazı Mahalle Muhtarı Ali Altın, "Tarladan saman yükleyip çıkan kamyon, sarkmış olan elektrik tellerine çarparak alev aldı. Mahalleli olarak traktörlerimizle itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasına destek verdik." dedi.

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