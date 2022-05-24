Hatay’da alev alan saman yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi

Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve çevredeki buğday tarlasına sıçrayan yangın, olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında kamyon kullanılmaz hale geldi, yaklaşık iki dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
Yangının elektrik tellerinden çıktığını iddia eden Maraşboğazı Mahalle Muhtarı Ali Altın, "Tarladan saman yükleyip çıkan kamyon, sarkmış olan elektrik tellerine çarparak alev aldı. Mahalleli olarak traktörlerimizle itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasına destek verdik." dedi.