Hatay’da alev alan saman yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi

Hatay Belen'de korkutan orman yangını: Vatandaş PKK'ya ateş püskürdü

Hatay'ın Belen ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen ve kilometrelerce uzaktan görülen yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.



