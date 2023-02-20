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Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sonlanan binalar yıkılmaya başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği Hatay'da arama kurtarma çalışmalarında sona gelinen binalarda yıkımlar başladı. Yıkılan binalarda ise daha sonra enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor.

09:27 . 20/02/2023 Pazartesi
Diğer
Hatay

Hatay

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremlerin yıkımı da çok büyük oldu. Arama kurtarma ekipleri günlerdir enkaz altında bir nefesin, bir canın izini sürüyor.

Enkaz çalışmalarında yavaş yavaş sona gelinirken, arama kurtarma çalışmalarının bittiği binalarda yıkımlar da başladı.

Çalışmaların bittiği binalar yıkılıyor

Depremin en çok etkilediği illerden olan Hatay'da da bazı binalarda çalışmalar sona erdi.

Çalışmaların sonlandığı binalar iş makineleriyle yıkıldı. Yıkılan binalarda ise daha sonra enkaz kaldırma çalışmaları yürütüldü.



#Hatay
#deprem
#enkaz
2 saat önce
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Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sonlanan binalar yıkılmaya başladı
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