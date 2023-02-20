Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sonlanan binalar yıkılmaya başladı

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Hatay
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremlerin yıkımı da çok büyük oldu. Arama kurtarma ekipleri günlerdir enkaz altında bir nefesin, bir canın izini sürüyor.
Enkaz çalışmalarında yavaş yavaş sona gelinirken, arama kurtarma çalışmalarının bittiği binalarda yıkımlar da başladı.
Depremin en çok etkilediği illerden olan Hatay'da da bazı binalarda çalışmalar sona erdi.
Çalışmaların sonlandığı binalar iş makineleriyle yıkıldı. Yıkılan binalarda ise daha sonra enkaz kaldırma çalışmaları yürütüldü.