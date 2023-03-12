Hatay'da Bakan Koca ile görüşen Çeşminaz Teyze Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Kırıkhan ziyareti sırasında sohbet ettiği Çeşminaz Teyze'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme isteğini yerine getirdi. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaldığı çadırda ağırlayan Çeşminaz Teyze, "Allah seni başımızdan eksik etmesin" diyerek dua etti.