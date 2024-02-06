Hatay'da CHP'ye büyük öfke: Depremzedeler Özgür Özel ve Lütfü Savaş'ı protesto etti

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'ı da etkileyen 6 Şubat depremleri Türkiye'yi derinden sarstı.





Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler, 11 ilimizi birden etkileyerek 50 binden fazla can aldı.





Depremden en çok etkilenen şehirlerimizin başında ise Hatay geldi. Asrın felaketinin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da yaklaşık 25 bin insan vefat etti, binlerce konut zarar gördü.

















Hatay'da Lütfü Savaş'a büyük öfke





Depremin yıl dönümünde Antakya ilçesinde bir araya gelen binlerce vatandaş, Sessiz Yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından Köprübaşı mevkiinde toplanılmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra ise Hataylıların protestoları anmaya damga vurdu.

















Özgür Özel yuhalandı





Önce alanda CHP'nin yeniden belediye başkanı olarak aday gösterdiği için tepki çeken Lütfü Savaş protesto edildi. Hataylı depremzedeler, bu kez de depremler yaşandığı sırada koltukta olan Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösteren CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel'i protesto etti. Alandan ayrıldıkları sırada Özgür Özel'i yuhalayan ve ıslık çalarak protesto eden yurttaşlar, "Lütfü istifa" sloganları attı.





Uğur Dündar: Alın size anket





CHP yandaşı Uğur Dündar X hesabından Özel ve Savaş'a yapılan protestonun görüntülerini paylaşarak "CHP yönetimi, alın size anket!.." ifadelerini yazdı.



















