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Hatay'da CHP'ye büyük öfke: Depremzedeler Özgür Özel ve Lütfü Savaş'ı protesto etti

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'ın Antakya ilçesinde bir araya gelen binlerce vatandaş sessiz yürüyüş düzenledi. Hataylı depremzedeler daha sonra alanda bulunan Lütfü Savaş'ı ve yeniden aday gösteren CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel'i protesto etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Lütfü Savaş ile alandan ayrıldıkları sırada Özgür Özel'i yuhalayan ve ıslık çalarak protesto eden depremzede vatandaşlar "Lütfü istifa" sloganları attı.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:38 - 6/02/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 10:53 - 6/02/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
Hatay'da Özgür Özel ve Lütfü Savaş depremzedeler tarafından protesto edildi
Hatay'da Özgür Özel ve Lütfü Savaş depremzedeler tarafından protesto edildi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'ı da etkileyen 6 Şubat depremleri Türkiye'yi derinden sarstı.


Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler, 11 ilimizi birden etkileyerek 50 binden fazla can aldı.


Depremden en çok etkilenen şehirlerimizin başında ise Hatay geldi. Asrın felaketinin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da yaklaşık 25 bin insan vefat etti, binlerce konut zarar gördü.





Hatay'da Lütfü Savaş'a büyük öfke


Depremin yıl dönümünde Antakya ilçesinde bir araya gelen binlerce vatandaş, Sessiz Yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından Köprübaşı mevkiinde toplanılmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra ise Hataylıların protestoları anmaya damga vurdu.





Özgür Özel yuhalandı


Önce alanda CHP'nin yeniden belediye başkanı olarak aday gösterdiği için tepki çeken Lütfü Savaş protesto edildi. Hataylı depremzedeler, bu kez de depremler yaşandığı sırada koltukta olan Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösteren CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel'i protesto etti. Alandan ayrıldıkları sırada Özgür Özel'i yuhalayan ve ıslık çalarak protesto eden yurttaşlar, "Lütfü istifa" sloganları attı.


Uğur Dündar: Alın size anket


CHP yandaşı Uğur Dündar X hesabından Özel ve Savaş'a yapılan protestonun görüntülerini paylaşarak
"CHP yönetimi, alın size anket!.."
ifadelerini yazdı.





#Hatay
#Deprem
#Özgür Özel
#Lütfü Savaş
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