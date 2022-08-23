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HATAY

Hatay’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da Habib-i Neccar Dağı’nda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangının neden çıktığı ise henüz bilinmiyor

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Haber Merkezi İHA
Hatay’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'da orman yangını

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da Habib-i Neccar Dağı’nda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Bağrıyanık Mahallesi’ndeki Habib-i Neccar Dağı’nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hatay Orman Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesine ait ekipler ve 1 helikopter ile alevler büyümeden kontrol altına aldı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Elazığ Keban ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
OYNAT 00:13
Elazığ Keban ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, Büklümlü köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma, itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 20 dönüm ormanlık alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışması yapıldı.

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