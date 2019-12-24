Hatay'da fırtına nedeniyle kopan çatı otomobillerin üzerine düştü

Bu kadın her zaman burada yaşayacak. Biz bir şekilde idare ediyoruz ama buna el uzatılması gerekiyor. Buna bir el uzatana, Allah bin el uzatsın. Kendisi de çok zor durumda olmasına rağmen gözü tok. Zor durumda bile hep başkalarını düşünüyor. Kışı çıkaracak kadar odunu olduğunu belirterek kömür yardımını bile istemedi. Kömürün, ihtiyacı olana verilmesini istedi. Biz ondan habersiz kömür için başvuru yaptık.