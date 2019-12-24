Gündem Hatayda fırtına nedeniyle kopan çatı otomobillerin üzerine düştü
HATAY

Hatay haberleri: ​Hatay'da fırtına nedeniyle kopan çatı otomobillerin üzerine düştü!

Hatay'da fırtına nedeniyle kopan çatı otomobillerin üzerine düştü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı koparak otomobillerin üzerine düştü. Araç ve bina sakinlerinin şikayeti üzerine müteahhit, ifadesine başvurulmak üzere İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Haber Merkezi AA
Binanın çatısı, şiddetli fırtına nedeniyle koparak otomobillerin üzerine düştü.
Binanın çatısı, şiddetli fırtına nedeniyle koparak otomobillerin üzerine düştü.

İlçede dün gece başlayan ve giderek şiddetini arttıran fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Modern Evler Mahallesi'nde bir sitenin içerisindeki binanın çatısı, şiddetli fırtına nedeniyle koparak otomobillerin üzerine düştü.

Çatısı akan evden çıkan dram dolu hayat: Kömür yardımını daha çok ihtiyacı olanlara verilsin diye reddetti
FOTOĞRAF 18
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Doğum sırasında annesini kaybedince anne dediği teyzesi ve halasının yanında büyüyen, halasının oğluyla evlendirilip 4 çocuk yapan Ayşe Altınkaynak, eşinin isteği üzerine boşandıktan sonra yalnız başına yaşam mücadelesi vermeye başladı.
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Altınkaynak, zorlu geçen çocukluk ve evlilik hayatına rağmen hiç boynunu bükmedi. Besledikleri hayvanlarla ilgilenen ve 4 çocuk dünyaya getiren Altınkaynak, eşinin isteği üzerine evliliklerine son verdi.
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Çocukları da Konya'ya yerleşen 52 yaşındaki kadın, boşandıktan sonra bir süre, Akseki ilçesi Bucakkışla Mahallesi'nde, yöreye özgü mimariyle harç veya çimento kullanılmadan yapılmasıyla bilinen ve bu özelliğiyle düğmeli ev olarak adlandırılan evde babasıyla birlikte yaşadı.
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6 ay önce babasını kaybeden Altınkaynak, Antalya'ya 160, Akseki'ye ise 7 kilometre uzaklıktaki dağ yamacında, engebeli bir araziye kurulu mahalledeki evinde tek başına kaldı.
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Çektiği zorluklara rağmen kimseye yük olmayan, belediyenin kömür yardımını, daha çok ihtiyacı olanlara verilsin, diye reddeden 52 yaşındaki Altınkaynak'ın uzun süredir akan çatısı, komşularının kendinden habersiz Akseki Belediyesine haber vermesiyle onarıldı.
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Mahallede herkes tarafından sevilen Ayşe Altınkaynak, çok zorlu bir yaşam sürdüğünü, yağmurda, çamurda, karda yıllarca hayvanların peşinde koşturduğunu söyledi.
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Evlilik hayatının da sıkıntılarla geçtiğini, boşandıktan sonra birlikte yaşamaya başladığı babasını kaybedince çok üzüldüğünü aktaran Altınkaynak, yaşamın tüm zorluklarına rağmen hayata hep pozitif bakmaya çalıştığını dile getirdi.
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Evin çatısı akmaya başlayınca zor duruma düştüğünü, evin içi kirlenmesin diye akıtan yerlere leğen ve tencere koyduğunu aktaran Altınkaynak, şöyle konuştu:
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Çatı onarılmasa, gidecek, kalacak başka yerim yoktu. Her zaman azla yetinmeyi bildim. Kömür vereceklerdi, odunum olduğu için ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını istedim. Herkes yardım isterse devlet ne yapsın? Bu kadarına şükür, ben şükrediyorum. Çatım yapıldı. Haberim olmadan komşularımın ismimi yazdırması sonucu evime getirilen kömürü, her zaman ihtiyaç sahipleriyle paylaşabilirim. Komşularım ve akrabalarım ara sıra yardımda bulunuyor. Onları da kabul etmek istemiyorum ama çok zorluyorlar ve gönül koyuyorlar. Mahcup oluyorum. Bir şekilde hayat geçiyor. Allah devletimizden razı olsun.
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Altınkaynak'ın komşusu Miyase Gülçopur ise Ayşe Altınkaynak'ı mahalleli olarak çok sevdiklerini ifade etti.
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Kimseye zararı olmayan ve herkesle iyi geçinen Altınkaynak'ın çok iyi bir insan olduğunu vurgulayan Gülçopur, şunları kaydetti:
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Bu kadın her zaman burada yaşayacak. Biz bir şekilde idare ediyoruz ama buna el uzatılması gerekiyor. Buna bir el uzatana, Allah bin el uzatsın. Kendisi de çok zor durumda olmasına rağmen gözü tok. Zor durumda bile hep başkalarını düşünüyor. Kışı çıkaracak kadar odunu olduğunu belirterek kömür yardımını bile istemedi. Kömürün, ihtiyacı olana verilmesini istedi. Biz ondan habersiz kömür için başvuru yaptık.
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Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan da kendilerine yardım talebinde bulunanların sorunlarıyla ilgilendiklerini bildirdi.
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Gelen talepler üzerine belediyenin ilgili birimlerinin harekete geçtiğini anlatan Özkan, Sorunların çözümü için hemşehrilerimize yardım elini uzatıyoruz. Ayşe Altınkaynak için de komşuları yardım talebinde bulundu. Ayşe annemiz herkes tarafından sevilen biri. Çok örnek teşkil eden bir hayatı var. Genelde yardımları zorla kabul ediyormuş. Hayat hikayesi bizleri de duygulandırdı. Örnek bir insan. diye konuştu.
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Çatısı akan evden çıkan dram dolu hayat: Kömür yardımını daha çok ihtiyacı olanlara verilsin diye reddetti
Antalya'da yaşayan 52 yaşındaki Ayşe Altınkaynak, imkansızlıklar içinde olmasına rağmen kanaatkar tutumu ve yardımseverliği ile takdir topluyor.

Araç hurdaya döndü.

Site sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede bina ile 3 otomobilde hasar oluştuğunu tespit etti.

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HAYAT
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Araç ve bina sakinleri şikayette bulundu.

Araç ve bina sakinleri şikayette bulundu

Araç ve bina sakinlerinin şikayeti üzerine müteahhit, ifadesine başvurulmak üzere İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Sokağa giriş çıkışlar durduruldu

Söz konusu site ile bulunduğu sokağa şerit çekilerek giriş çıkışlar geçici olarak durduruldu. Öte yandan İskenderun Körfezine açılan balıkçılar da olumsuz hava koşulları nedeniyle barınağa dönüş yaptı.

Olumsuz hava şartları çatıyı uçurdu.

Söz konusu site ile bulunduğu sokağa şerit çekilerek giriş çıkışlar geçici olarak durduruldu.
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