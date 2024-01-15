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Hatay'da işçi servisi iki otobüs çarpıştı: 18 yolcu yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, işçi servisi olarak kullanılan 2 otobüs çarpıştı. Kazada, 1'i ağır olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı.

13:32 - 15/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 13:42 - 15/01/2024 Pazartesi
DHA
18' yolcu yaralandı. İşçilerden 1'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
18' yolcu yaralandı. İşçilerden 1'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde işçi servisi 2 otobüsün çarpıştığı kazada 1'i ağır 18 kişi yaralandı.


Payas-İskenderun Otoyolu Karayılan Kavşağı'nda işçileri taşıyan N.K. yönetimindeki 31 C 2373 plakalı otobüs ile F.S. yönetimindeki 31 C 2319 plakalı otobüs çarpıştı.


Sağlık ekipleri sevk edildi

Kaza nedeniyle yol araç trafiğine kapanırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Her iki otobüsteki işçilerden 18'i yaralandı. Yaralı işçiler, çevredekiler hastanelere kaldırıldı. İşçilerden 1'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




#Hatay
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#trafik
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