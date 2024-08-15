Hatay'da korku dolu anlar: Araçlar geçerken yaşanan yıkım yürekleri ağza getirdi

Hatay'ın Defne ilçesinde 6 katlı binanın kontrollü olarak iş makinesiyle yıkımı esnasında yoldan geçen araçların olması tedirgin etti.

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan 6 katlı apartman da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın tehlikeli yıkımı saniye saniye kameralara yansıdı.

6 katlı binanın yıkımı esnasında yoldan geçen arabalar olmasına rağmen herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken binanın yıkımından dolayı kaçan vatandaşların zor anları vatandaşın cep telefonu kamerasınca görüntülendi.